У Луцьку повідомили про замінування ще 6 об’єктів: серед них – школа і військкомат

У Луцьку знову повідомили про замінування деяких об’єктів.Про цестало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Зокрема, приблизно опівдні 3 червня надійшло повідомлення про замінування зоопарку, школи №15, енергоцентру на вулиці Стрілецькій, житлових будинків на вулиці Веселій, 1 і 19 та військкомату.Наразі там працюють усі необхідні інстанції.Нагадаємо, вранці 3 червня були повідомлення про замінування обласної лікарні, ЦНАПУ та супермаркету.Загалом же повідомленнями про замінування місто "тероризують" вже четвертий день поспіль.Зауважимо, що поліцейські відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області встановили, що неправдиві електронні повідомлення щодо мінування об'єктів у Луцьку надходять із серверів, які