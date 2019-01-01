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У Луцьку повідомили про замінування ще 6 об’єктів: серед них – школа і військкомат

У Луцьку повідомили про замінування ще 6 об’єктів: серед них – школа і військкомат
У Луцьку знову повідомили про замінування деяких об’єктів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Зокрема, приблизно опівдні 3 червня надійшло повідомлення про замінування зоопарку, школи №15, енергоцентру на вулиці Стрілецькій, житлових будинків на вулиці Веселій, 1 і 19 та військкомату.

Наразі там працюють усі необхідні інстанції.

Нагадаємо, вранці 3 червня були повідомлення про замінування обласної лікарні, ЦНАПУ та супермаркету.

Загалом же повідомленнями про замінування місто "тероризують" вже четвертий день поспіль.

Зауважимо, що поліцейські відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області встановили, що неправдиві електронні повідомлення щодо мінування об'єктів у Луцьку надходять із серверів, які знаходяться на території Російської Федерації.

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Теги: замінування, військкомат, зоопарк, Луцьк
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