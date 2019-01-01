вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чи безпечна полуниця з луцького ринку. ПЕРЕВІРКА НА ВМІСТ НІТРАТІВ

Чи безпечна полуниця з луцького ринку. ПЕРЕВІРКА НА ВМІСТ НІТРАТІВ
Прилавки луцьких ринків вже майже місяць рясніють полуницею. Хтось вже сміливо купує сезонну ягоду, хоч і скаржиться, що несолодка через суцільні дощі, а хтось ще й досі побоюється «хімії» – нітратів.

Чи справді є підстави для таких побоювань, перевірили журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost. Для цього купили два зразки полуниці у різних продавців на Центральному (Старому) ринку. Обидва – закарпатські, ціна – 35 гривень за кілограм.

Зразки ягоди пронумерували та занесли в лабораторію ДП «Волиньстандартметрологія» для експертизи на вміст нітратів.

На щастя, у обох зразках полуниці при дослідженні виявили доволі низький вміст нітратів.

Так, у зразку №1 виявили 8 міліграмів нітратів на кілограм полуниці, а у другому – 7 міліграмів на кілограм при допустимій нормі 60 мг/кг.

Чи безпечна полуниця з луцького ринку. ПЕРЕВІРКА НА ВМІСТ НІТРАТІВ
Чи безпечна полуниця з луцького ринку. ПЕРЕВІРКА НА ВМІСТ НІТРАТІВ


Начальник відділення «науково-дослідний акредитований випробувальний центр» ДП «Волиньстандартметрологія» Наталія Погонюк пояснює, що самі нітрати – це солі азотної кислоти. Утім, нітрати не наскільки шкідливі, як нітрит, який утворюється при окисленні нітратів, що відбувається при доступі кисню. Через те, для прикладу, не рекомендують їсти овочеві чи фруктові нарізки чи салати, які тривалий час були у приготовленому вигляді.

Овочі та ягоди, особливо ж – ранні, фахівці радять перед вживанням вимочувати у воді. Це має зменшити вміст нітратів у продукті.

За словами Наталії Погонюк, якщо в овочах є нітрати, то, для прикладу, при солінні, консервації, ці шкідливі речовини переходять вони в розчин при соліннях. Саме тому фахівці не рекомендують пити розсіл чи маринад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: полуниця, нітрати, ринок, Луцьк, перевірка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік упіймав 8-кілограмового коропа. ФОТО
Сьогодні, 17:08
В ЖК «Юпітер» продають останні акційні квартири*
Сьогодні, 17:04
Чи безпечна полуниця з луцького ринку. ПЕРЕВІРКА НА ВМІСТ НІТРАТІВ
Сьогодні, 16:37
У Луцьку – проблеми з водопостачанням на двох вулицях
Сьогодні, 16:36
У Польщі загинув атовець з Волині
Сьогодні, 16:24
Схожі новини
Від і до: почім на луцькому ринку молода картопля, огірки і зелена цибуля Від і до: почім на луцькому ринку молода картопля, огірки і зелена цибуля
07 травень, 13:42
У Генконсульстві Польщі та офісі команди Зеленського в Луцьку вибухівки не знайшли У Генконсульстві Польщі та офісі команди Зеленського в Луцьку вибухівки не знайшли
31 травень, 18:04
Які порушення знайшли в ізоляторі луцького відділу поліції Які порушення знайшли в ізоляторі луцького відділу поліції
23 травень, 14:08
Скільки коштує перша полуниця на луцькому ринку Скільки коштує перша полуниця на луцькому ринку
07 травень, 14:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
02 червень, 14:56
 1
2 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
02 червень, 11:15
 1
На Волині чоловік упіймав 8-кілограмового коропа. ФОТО
Сьогодні, 17:08
 0
В ЖК «Юпітер» продають останні акційні квартири*
Сьогодні, 17:04
 0
Чи безпечна полуниця з луцького ринку. ПЕРЕВІРКА НА ВМІСТ НІТРАТІВ
Сьогодні, 16:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿