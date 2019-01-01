Чи безпечна полуниця з луцького ринку. ПЕРЕВІРКА НА ВМІСТ НІТРАТІВ

Прилавки луцьких ринків вже майже місяць рясніють полуницею. Хтось вже сміливо купує сезонну ягоду, хоч і скаржиться, що несолодка через суцільні дощі, а хтось ще й досі побоюється «хімії» – нітратів.Чи справді є підстави для таких побоювань, перевірили журналісти. Для цього купили два зразки полуниці у різних продавців на Центральному (Старому) ринку. Обидва – закарпатські, ціна – 35 гривень за кілограм.Зразки ягоди пронумерували та занесли в лабораторію ДП «Волиньстандартметрологія» для експертизи на вміст нітратів.На щастя, у обох зразках полуниці при дослідженні виявили доволі низький вміст нітратів.Так, у зразку №1 виявили 8 міліграмів нітратів на кілограм полуниці, а у другому – 7 міліграмів на кілограм при допустимій нормі 60 мг/кг.Начальник відділення «науково-дослідний акредитований випробувальний центр» ДП «Волиньстандартметрологія»пояснює, що самі нітрати – це солі азотної кислоти. Утім, нітрати не наскільки шкідливі, як нітрит, який утворюється при окисленні нітратів, що відбувається при доступі кисню. Через те, для прикладу, не рекомендують їсти овочеві чи фруктові нарізки чи салати, які тривалий час були у приготовленому вигляді.Овочі та ягоди, особливо ж – ранні, фахівці радять перед вживанням вимочувати у воді. Це має зменшити вміст нітратів у продукті.За словами Наталії Погонюк, якщо в овочах є нітрати, то, для прикладу, при солінні, консервації, ці шкідливі речовини переходять вони в розчин при соліннях. Саме тому фахівці не рекомендують пити розсіл чи маринад.