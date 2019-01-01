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Волинські кікбоксери здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях

Волинські кікбоксери здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях
Команда волинських кікбоксерів успішно виступила на змаганнях у Львові: усі 8 спортсменів повернулися додому з призовими місцями. За підсумками змагань, спортивна скарбничка області поповнилася 4 золотими медалями й 4 срібними.

Змагання відбувалися з 31 травня до 2 червня у Львові, - пишуть Волинські новини.

«Всеукраїнський турнір з кікбоксингу був присвячений до Міжнародного дня захисту дітей. В змаганнях взяли участь представники Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Запорізької та Харківської областей. Команду з Луцька представляли вісім спортсменів. Приємно відзначити, що усі вони здобули призові місця.

У розділі лоу-кік золото здобули Руслан Ткачук – 40 кг, Артем Кучерук – 30 кг, Віталій Волох −70 кг, другу сходинку п’єдесталу посіли Максим Куліш – 27 кг, Назар Костюк – 40 кг. В розділі «лайт-контакт» золото отримав Максим Ігнатюк – 40 кг, срібло Володимир Семенюк – 37 кг та Тарас Скочиляс – 40 кг», – розповів тренер спортсменів Андрій Подвальний.
Волинські кікбоксери здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях
Волинські кікбоксери здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях
Волинські кікбоксери здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях
Волинські кікбоксери здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях
Волинські кікбоксери здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях
Волинські кікбоксери здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях

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Теги: кікбоксери, Волинь
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