Волинські кікбоксери здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях





Змагання відбувалися з 31 травня до 2 червня у Львові, - пишуть



«Всеукраїнський турнір з кікбоксингу був присвячений до Міжнародного дня захисту дітей. В змаганнях взяли участь представники Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Запорізької та Харківської областей. Команду з Луцька представляли вісім спортсменів. Приємно відзначити, що усі вони здобули призові місця.



У розділі лоу-кік золото здобули Руслан Ткачук – 40 кг, Артем Кучерук – 30 кг, Віталій Волох −70 кг, другу сходинку п’єдесталу посіли Максим Куліш – 27 кг, Назар Костюк – 40 кг. В розділі «лайт-контакт» золото отримав Максим Ігнатюк – 40 кг, срібло Володимир Семенюк – 37 кг та Тарас Скочиляс – 40 кг», – розповів тренер спортсменів Андрій Подвальний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда волинських кікбоксерів успішно виступила на змаганнях у Львові: усі 8 спортсменів повернулися додому з призовими місцями. За підсумками змагань, спортивна скарбничка області поповнилася 4 золотими медалями й 4 срібними.Змагання відбувалися з 31 травня до 2 червня у Львові, - пишуть Волинські новини «Всеукраїнський турнір з кікбоксингу був присвячений до Міжнародного дня захисту дітей. В змаганнях взяли участь представники Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Запорізької та Харківської областей. Команду з Луцька представляли вісім спортсменів. Приємно відзначити, що усі вони здобули призові місця.У розділі лоу-кік золото здобули– 40 кг,– 30 кг,−70 кг, другу сходинку п’єдесталу посіли– 27 кг,– 40 кг. В розділі «лайт-контакт» золото отримав– 40 кг, срібло– 37 кг та– 40 кг», – розповів тренер спортсменів

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