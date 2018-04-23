У Польщі загинув атовець з Волині
Сьогодні, 16:24
На будівництві у Польщі 1 червня трагічно загинув 44-річний волинянин, учасник бойових дій, ветеран російсько-української війни, старший солдат Томашук Володимир Федорович.
Військову службу проходив у 25-ій бригаді ДШВ, - інформує Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" на своїй сторінці у facebook.
У чоловіка залишилася дружина Томашук Юлія Анатоліївна та донька Томашук Ірина Володимирівна.
Наразі тіло Володимира знаходиться на судмедекспертизі у Польщі. Похорон відбудеться на батьківщині батьків у с. Бірки Любешівського району Волинської області.
Сім'я Володимира потребує допомоги. Дружина - Юлія Анатоліївна тел: 38 067 339 63 99.
Детальніша інформація щодо дати та часу прощання й поховання Томашука Володимира повідомлять згодом.
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Військову службу проходив у 25-ій бригаді ДШВ, - інформує Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" на своїй сторінці у facebook.
У чоловіка залишилася дружина Томашук Юлія Анатоліївна та донька Томашук Ірина Володимирівна.
Наразі тіло Володимира знаходиться на судмедекспертизі у Польщі. Похорон відбудеться на батьківщині батьків у с. Бірки Любешівського району Волинської області.
Сім'я Володимира потребує допомоги. Дружина - Юлія Анатоліївна тел: 38 067 339 63 99.
Детальніша інформація щодо дати та часу прощання й поховання Томашука Володимира повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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