У Польщі загинув атовець з Волині

Томашук Володимир Федорович.



Військову службу проходив у 25-ій бригаді ДШВ, - інформує Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" на своїй сторінці у facebook.



У чоловіка залишилася дружина Томашук Юлія Анатоліївна та донька Томашук Ірина Володимирівна.



Наразі тіло Володимира знаходиться на судмедекспертизі у Польщі. Похорон відбудеться на батьківщині батьків у с. Бірки Любешівського району Волинської області.



Сім'я Володимира потребує допомоги. Дружина - Юлія Анатоліївна тел: 38 067 339 63 99.



Детальніша інформація щодо дати та часу прощання й поховання Томашука Володимира повідомлять згодом.









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