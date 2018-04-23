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У Польщі загинув атовець з Волині

У Польщі загинув атовець з Волині
На будівництві у Польщі 1 червня трагічно загинув 44-річний волинянин, учасник бойових дій, ветеран російсько-української війни, старший солдат Томашук Володимир Федорович.

Військову службу проходив у 25-ій бригаді ДШВ, - інформує Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" на своїй сторінці у facebook.

У чоловіка залишилася дружина Томашук Юлія Анатоліївна та донька Томашук Ірина Володимирівна.

Наразі тіло Володимира знаходиться на судмедекспертизі у Польщі. Похорон відбудеться на батьківщині батьків у с. Бірки Любешівського району Волинської області.

Сім'я Володимира потребує допомоги. Дружина - Юлія Анатоліївна тел: 38 067 339 63 99.

Детальніша інформація щодо дати та часу прощання й поховання Томашука Володимира повідомлять згодом.




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Теги: смерть, атовець, Польща
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