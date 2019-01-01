У Луцьку повідомили про замінування ЦУМу
Сьогодні, 20:32
У Луцьку продовжується хвиля повідомлень про замінування.
Увечері 3 червня надійшло повідомлення про замінування універмагу «Луцьк», що в самому центрі міста.
Окрім того, поблизу ЦУМу «замінували» і ТЦ «Буратіно», в якому розташована, до того ж, броварня «Карабас-Барабас».
Нагадаємо, після 17 години 3 червня надійшло повідомлення про замінування низки об’єктів. Мова йде про 10 житлових будинків, 11 закладів медичного типу та 8 торгових центрів. Зокрема, начебто замінували психлікарню, пологовий, дитячу лікарню на Чорновола. Серед торгових центрів – "Глобус", "Караван", "Варшавський".
Вранці 3 червня були повідомлення про замінування обласної лікарні, ЦНАПУ та супермаркету, зоопарку, школи №15, енергоцентру на вулиці Стрілецькій, житлових будинків на вулиці Веселій, 1 і 19 та військкомату.
Загалом же повідомленнями про замінування місто "тероризують" вже четвертий день поспіль.
Зауважимо, що поліцейські відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області встановили, що неправдиві електронні повідомлення щодо мінування об'єктів у Луцьку надходять із серверів, які знаходяться на території Російської Федерації.
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Увечері 3 червня надійшло повідомлення про замінування універмагу «Луцьк», що в самому центрі міста.
Окрім того, поблизу ЦУМу «замінували» і ТЦ «Буратіно», в якому розташована, до того ж, броварня «Карабас-Барабас».
Нагадаємо, після 17 години 3 червня надійшло повідомлення про замінування низки об’єктів. Мова йде про 10 житлових будинків, 11 закладів медичного типу та 8 торгових центрів. Зокрема, начебто замінували психлікарню, пологовий, дитячу лікарню на Чорновола. Серед торгових центрів – "Глобус", "Караван", "Варшавський".
Вранці 3 червня були повідомлення про замінування обласної лікарні, ЦНАПУ та супермаркету, зоопарку, школи №15, енергоцентру на вулиці Стрілецькій, житлових будинків на вулиці Веселій, 1 і 19 та військкомату.
Загалом же повідомленнями про замінування місто "тероризують" вже четвертий день поспіль.
Зауважимо, що поліцейські відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області встановили, що неправдиві електронні повідомлення щодо мінування об'єктів у Луцьку надходять із серверів, які знаходяться на території Російської Федерації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А може варто вже і нашим "хакерам" організовано, вдумливо, з відповідною конспірацією замінувати декілька об'єктів в РФ? Яка думка?
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