У Луцьку повідомили про замінування ЦУМу

У Луцьку продовжується хвиля повідомлень про замінування.Увечері 3 червня надійшло повідомлення про замінування універмагу «Луцьк», що в самому центрі міста.Окрім того, поблизу ЦУМу «замінували» і ТЦ «Буратіно», в якому розташована, до того ж, броварня «Карабас-Барабас».Нагадаємо, після 17 години 3 червня. Мова йде про 10 житлових будинків, 11 закладів медичного типу та 8 торгових центрів. Зокрема, начебто замінували психлікарню, пологовий, дитячу лікарню на Чорновола. Серед торгових центрів – "Глобус", "Караван", "Варшавський".Вранці 3 червня були повідомлення про замінування обласної лікарні, ЦНАПУ та супермаркету, зоопарку, школи №15, енергоцентру на вулиці Стрілецькій, житлових будинків на вулиці Веселій, 1 і 19 та військкомату.Загалом же повідомленнями про замінування місто "тероризують" вже четвертий день поспіль.Зауважимо, що поліцейські відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області встановили, що неправдиві електронні повідомлення щодо мінування об'єктів у Луцьку надходять із серверів,