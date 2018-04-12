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Автозаправка, лікарні та житлові будинки: повідомили про замінування ще 9 об'єктів у Луцьку

Автозаправка, лікарні та житлові будинки: повідомили про замінування ще 9 об'єктів у Луцьку
У Луцьку продовжують надходити повідомлення про замінування різних об'єктів.

Останнє повідомлення стосується замінування одразу 9 об'єктів. Йдеться про супермаркет "Наш край", що на вулиці Шевченка, гуртівню "Пакко", інфекційну та міську клінічну лікарні, автозаправку та житлові будинки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

На місцях, наразі працюють усі необхідні інстанції.

Нагадаємо, що нещодавно було повідомлення про замінування ЦУМу, а вранці - про замінування обласної лікарні, ЦНАПУ та супермаркету, зоопарку, школи №15, енергоцентру на вулиці Стрілецькій, житлових будинків на вулиці Веселій, 1 і 19 та військкомату. А також торгових центрів, пологового та психлікарні.

Волинські правоохоронці встановили, що повідомлення надходять із серверів, які знаходяться на території Російської Федерації.

Лучан, яких уже четвертий день "тероризують" повідомленнями про замінування просять зберігати спокій, а також повідомили, як поводитись під час вибухів.

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Теги: замінування, супермаркет, лікарня
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