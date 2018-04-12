Автозаправка, лікарні та житлові будинки: повідомили про замінування ще 9 об'єктів у Луцьку





Останнє повідомлення стосується замінування одразу 9 об'єктів. Йдеться про супермаркет "Наш край", що на вулиці Шевченка, гуртівню "Пакко", інфекційну та міську клінічну лікарні, автозаправку та житлові будинки.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.



На місцях, наразі працюють усі необхідні інстанції.



Нагадаємо, що нещодавно було повідомлення про



Волинські правоохоронці встановили, що повідомлення надходять із серверів, які знаходяться на території Російської Федерації.



Лучан, яких уже четвертий день "тероризують" повідомленнями про замінування просять



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