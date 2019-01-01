На Волині за чотири дні «замінували» 80 об’єктів

У Волинській області за чотири останні дні отримали 80 повідомлень про замінування.Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.Т.в.о. начальника ГУНП у Волинській областірозповів, що ситуація з замінуваннями склалася майже в усіх областях країни. Він нагадав, що вперше, 31 травня, на електронну пошту УДСНС надійшло повідомлення з інформацією про замінування 10 об’єктів у Луцьку.«Потім у суботу були повідомлення про замінування офісу Зеленського, зоопраку. 80 об’єктів за ці дні загалом «замінували». Учора повідомили поро замінування 49 об’єктів. Вони були досить складні, адже там декілька разів вказували лікарні», - відзначив він.Загалом в Україні 3 червня «замінували» 60 об’єктів. У той час, торік зареєстрували 3 повідомлення про замінування. У всіх випадках встановили винних і скерували провадження до суду. Цьогоріч, до масових повідомлень, таких випадків було 5.Основна кількість поштових листів з повідомленнями про замінування надходить із серверів Російської Федерації.«Складність полягає в тому, що з країнами, зокрема, ЄС, такі питання вирішуються згідно з угодами. З Росією питання вирішити неможливо», – додав Козак. Також він наголосив, що основний метод боротьби з такими повідомленнями – блокування серверів, однак повністю сервіс «Мета ЮА» заблокувати неможливо, адже це завдасть шкоди іншим користувачам.