На Волині за чотири дні «замінували» 80 об’єктів
Сьогодні, 10:07
У Волинській області за чотири останні дні отримали 80 повідомлень про замінування.
Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.
Т.в.о. начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак розповів, що ситуація з замінуваннями склалася майже в усіх областях країни. Він нагадав, що вперше, 31 травня, на електронну пошту УДСНС надійшло повідомлення з інформацією про замінування 10 об’єктів у Луцьку.
«Потім у суботу були повідомлення про замінування офісу Зеленського, зоопраку. 80 об’єктів за ці дні загалом «замінували». Учора повідомили поро замінування 49 об’єктів. Вони були досить складні, адже там декілька разів вказували лікарні», - відзначив він.
Загалом в Україні 3 червня «замінували» 60 об’єктів. У той час, торік зареєстрували 3 повідомлення про замінування. У всіх випадках встановили винних і скерували провадження до суду. Цьогоріч, до масових повідомлень, таких випадків було 5.
Основна кількість поштових листів з повідомленнями про замінування надходить із серверів Російської Федерації.
«Складність полягає в тому, що з країнами, зокрема, ЄС, такі питання вирішуються згідно з угодами. З Росією питання вирішити неможливо», – додав Козак. Також він наголосив, що основний метод боротьби з такими повідомленнями – блокування серверів, однак повністю сервіс «Мета ЮА» заблокувати неможливо, адже це завдасть шкоди іншим користувачам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.
Т.в.о. начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак розповів, що ситуація з замінуваннями склалася майже в усіх областях країни. Він нагадав, що вперше, 31 травня, на електронну пошту УДСНС надійшло повідомлення з інформацією про замінування 10 об’єктів у Луцьку.
«Потім у суботу були повідомлення про замінування офісу Зеленського, зоопраку. 80 об’єктів за ці дні загалом «замінували». Учора повідомили поро замінування 49 об’єктів. Вони були досить складні, адже там декілька разів вказували лікарні», - відзначив він.
Загалом в Україні 3 червня «замінували» 60 об’єктів. У той час, торік зареєстрували 3 повідомлення про замінування. У всіх випадках встановили винних і скерували провадження до суду. Цьогоріч, до масових повідомлень, таких випадків було 5.
Основна кількість поштових листів з повідомленнями про замінування надходить із серверів Російської Федерації.
«Складність полягає в тому, що з країнами, зокрема, ЄС, такі питання вирішуються згідно з угодами. З Росією питання вирішити неможливо», – додав Козак. Також він наголосив, що основний метод боротьби з такими повідомленнями – блокування серверів, однак повністю сервіс «Мета ЮА» заблокувати неможливо, адже це завдасть шкоди іншим користувачам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Дзеркально робіть, тоді це задовбає їхні служби і вони будуть шукати в себе, хто це робить з їх сторони, щоб заспокоїти.
Останні новини
Що пишуть у повідомленнях про «мінування» у Луцьку
Сьогодні, 10:17
На Волині за чотири дні «замінували» 80 об’єктів
Сьогодні, 10:07
Багатодітна сім’я з Волині, у якій народилась трійня, не може оформити соціальну допомогу на дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:07
На Волині очікується погіршення погоди
Сьогодні, 09:45