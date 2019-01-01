У Луцьку повідомили про замінування дитсадка та бібліотеки
Сьогодні, 10:28
У Луцьку п'ятий день триває хвиля повідомлень про замінування.
Станом на ранок 4 червня повідомили про замінування вже понад 80 об'єктів. Про це повідомили під час брифінгу в поліції.
Так, після 10 години 4 червня надійшло повідомлення про замінування Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олени Пчілки та дитсадка на вулиці Кравчука.
Наразі там працюють відповідні інстанції.
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Станом на ранок 4 червня повідомили про замінування вже понад 80 об'єктів. Про це повідомили під час брифінгу в поліції.
Так, після 10 години 4 червня надійшло повідомлення про замінування Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олени Пчілки та дитсадка на вулиці Кравчука.
Наразі там працюють відповідні інстанції.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Великий переполох у Луцьку: повідомили про замінування торгових центрів, пологового та психлікарні
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Коментарі 1
Так зробити замінування госдуми, кремля....і ще кілької обєктів в москві
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