У Луцьку повідомили про замінування дитсадка та бібліотеки





Станом на ранок 4 червня повідомили про замінування вже понад 80 об'єктів. Про це повідомили під час брифінгу в поліції.



Так, після 10 години 4 червня надійшло повідомлення про замінування Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олени Пчілки та дитсадка на вулиці Кравчука.



Наразі там працюють відповідні інстанції.



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