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У Луцьку повідомили про замінування дитсадка та бібліотеки

У Луцьку повідомили про замінування дитсадка та бібліотеки
У Луцьку п'ятий день триває хвиля повідомлень про замінування.

Станом на ранок 4 червня повідомили про замінування вже понад 80 об'єктів. Про це повідомили під час брифінгу в поліції.

Так, після 10 години 4 червня надійшло повідомлення про замінування Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олени Пчілки та дитсадка на вулиці Кравчука.

Наразі там працюють відповідні інстанції.

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Теги: замінування, Луцьк
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Коментарі 1
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Так зробити замінування госдуми, кремля....і ще кілької обєктів в москві
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