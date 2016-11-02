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Скільки волиняни заборгували за комунальні послуги

Скільки волиняни заборгували за комунальні послуги
У січні–квітні 2019р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх років (без врахування електроенергії), 1298,8 млн.грн.

Рівень сплати становив 96,4% до нарахованої суми, - повідомляють в управлінні статистики у Волинській області.

На кінець квітня 2019р. волиняни заборгували 514,1 млн.грн за постачання природного газу, 148,3 млн.грн – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 31,9 млн.грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 31,1 млн.грн – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 8,6 млн.грн – за вивезення побутових відходів.

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Теги: борг, комунальні послуги, статистика
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