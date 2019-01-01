У Луцьку мешканці будинку можуть отруїтись чадним газом





Про це на платформі Ірина Герасимюк.



Заявниця написала, що у її квартирі перестав працювати газовий котел-колонка. Як встановили згодом спеціалісти проблема полягає у відсутності тяги у димарі. Відтак, мешканці будинку можуть отруїтись чадним газом.



"Два тижні тому у моїй квартирі, на вул Іова Кондзелевича 3, перестав працювати котел-колонка імпортного виробника, я, відповідно, запросила сервісне обслуговування.



Огляд мав такий висновок "Відсутність тяги у димарі"!!!



Коли ми запросили "спеціалістів" із ЖЕКу вони цей висновок ПІДТВЕРДИЛИ та пообіцяли, що найближчим часом приїде вишка і вони владнають цю проблему, адже вона несе загрозу життю мешканців будинку!



Я чекала два тижні і так нічого і не відбувається! Нас годували обіцянками прибути завтра, з понеділка і т.д.!!!



Але коли на третьому тижні я знову зателефонувала та БЛАГАЛА нам допомогти, то отримала таку відповідь:



"У вашому будинку ніякі роботи проводитися НЕ БУДУТЬ, тому що у однієї з 8-ми квартир заборгованість по оплаті утримання будинку!



Хоча ця заборгованість обгрунтована, так як мешканці квартири-боржника своїми коштами перекрили дах!



На запитання "А що робити мені з двома маленькими дітьми, без гарячої води? І що найголовніше з перспективо непрокинутися зранку???" мені відповіли "На балансі вашого будинку немає коштів"!!



Але ми навіть траву у дворі косимо самі! ЖЕК у нашому будинку неробить НІЧОГО!!!!!!



Де гроші?????І в кінці кінців ЩО НАМ РОБИТИ???", - написала жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через проблеми з димарем жителі луцького двоповерхового будинку, що знаходиться по вулиці Іова Кондзелевича, 3, ризикують отруїтись чадним газом.Про це на платформі Відкрите місто написала одна з мешканок будинкуЗаявниця написала, що у її квартирі перестав працювати газовий котел-колонка. Як встановили згодом спеціалісти проблема полягає у відсутності тяги у димарі. Відтак, мешканці будинку можуть отруїтись чадним газом."Два тижні тому у моїй квартирі, на вул Іова Кондзелевича 3, перестав працювати котел-колонка імпортного виробника, я, відповідно, запросила сервісне обслуговування.Огляд мав такий висновок "Відсутність тяги у димарі"!!!Коли ми запросили "спеціалістів" із ЖЕКу вони цей висновок ПІДТВЕРДИЛИ та пообіцяли, що найближчим часом приїде вишка і вони владнають цю проблему, адже вона несе загрозу життю мешканців будинку!Я чекала два тижні і так нічого і не відбувається! Нас годували обіцянками прибути завтра, з понеділка і т.д.!!!Але коли на третьому тижні я знову зателефонувала та БЛАГАЛА нам допомогти, то отримала таку відповідь:"У вашому будинку ніякі роботи проводитися НЕ БУДУТЬ, тому що у однієї з 8-ми квартир заборгованість по оплаті утримання будинку!Хоча ця заборгованість обгрунтована, так як мешканці квартири-боржника своїми коштами перекрили дах!На запитання "А що робити мені з двома маленькими дітьми, без гарячої води? І що найголовніше з перспективо непрокинутися зранку???" мені відповіли "На балансі вашого будинку немає коштів"!!Але ми навіть траву у дворі косимо самі! ЖЕК у нашому будинку неробить НІЧОГО!!!!!!Де гроші?????І в кінці кінців ЩО НАМ РОБИТИ???", - написала жінка.

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