У Луцьку мешканці будинку можуть отруїтись чадним газом
Сьогодні, 08:12
Через проблеми з димарем жителі луцького двоповерхового будинку, що знаходиться по вулиці Іова Кондзелевича, 3, ризикують отруїтись чадним газом.
Про це на платформі Відкрите місто написала одна з мешканок будинку Ірина Герасимюк.
Заявниця написала, що у її квартирі перестав працювати газовий котел-колонка. Як встановили згодом спеціалісти проблема полягає у відсутності тяги у димарі. Відтак, мешканці будинку можуть отруїтись чадним газом.
"Два тижні тому у моїй квартирі, на вул Іова Кондзелевича 3, перестав працювати котел-колонка імпортного виробника, я, відповідно, запросила сервісне обслуговування.
Огляд мав такий висновок "Відсутність тяги у димарі"!!!
Коли ми запросили "спеціалістів" із ЖЕКу вони цей висновок ПІДТВЕРДИЛИ та пообіцяли, що найближчим часом приїде вишка і вони владнають цю проблему, адже вона несе загрозу життю мешканців будинку!
Я чекала два тижні і так нічого і не відбувається! Нас годували обіцянками прибути завтра, з понеділка і т.д.!!!
Але коли на третьому тижні я знову зателефонувала та БЛАГАЛА нам допомогти, то отримала таку відповідь:
"У вашому будинку ніякі роботи проводитися НЕ БУДУТЬ, тому що у однієї з 8-ми квартир заборгованість по оплаті утримання будинку!
Хоча ця заборгованість обгрунтована, так як мешканці квартири-боржника своїми коштами перекрили дах!
На запитання "А що робити мені з двома маленькими дітьми, без гарячої води? І що найголовніше з перспективо непрокинутися зранку???" мені відповіли "На балансі вашого будинку немає коштів"!!
Але ми навіть траву у дворі косимо самі! ЖЕК у нашому будинку неробить НІЧОГО!!!!!!
Де гроші?????І в кінці кінців ЩО НАМ РОБИТИ???", - написала жінка.
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Про це на платформі Відкрите місто написала одна з мешканок будинку Ірина Герасимюк.
Заявниця написала, що у її квартирі перестав працювати газовий котел-колонка. Як встановили згодом спеціалісти проблема полягає у відсутності тяги у димарі. Відтак, мешканці будинку можуть отруїтись чадним газом.
"Два тижні тому у моїй квартирі, на вул Іова Кондзелевича 3, перестав працювати котел-колонка імпортного виробника, я, відповідно, запросила сервісне обслуговування.
Огляд мав такий висновок "Відсутність тяги у димарі"!!!
Коли ми запросили "спеціалістів" із ЖЕКу вони цей висновок ПІДТВЕРДИЛИ та пообіцяли, що найближчим часом приїде вишка і вони владнають цю проблему, адже вона несе загрозу життю мешканців будинку!
Я чекала два тижні і так нічого і не відбувається! Нас годували обіцянками прибути завтра, з понеділка і т.д.!!!
Але коли на третьому тижні я знову зателефонувала та БЛАГАЛА нам допомогти, то отримала таку відповідь:
"У вашому будинку ніякі роботи проводитися НЕ БУДУТЬ, тому що у однієї з 8-ми квартир заборгованість по оплаті утримання будинку!
Хоча ця заборгованість обгрунтована, так як мешканці квартири-боржника своїми коштами перекрили дах!
На запитання "А що робити мені з двома маленькими дітьми, без гарячої води? І що найголовніше з перспективо непрокинутися зранку???" мені відповіли "На балансі вашого будинку немає коштів"!!
Але ми навіть траву у дворі косимо самі! ЖЕК у нашому будинку неробить НІЧОГО!!!!!!
Де гроші?????І в кінці кінців ЩО НАМ РОБИТИ???", - написала жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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