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У Луцьку мешканці будинку можуть отруїтись чадним газом

У Луцьку мешканці будинку можуть отруїтись чадним газом
Через проблеми з димарем жителі луцького двоповерхового будинку, що знаходиться по вулиці Іова Кондзелевича, 3, ризикують отруїтись чадним газом.

Про це на платформі Відкрите місто написала одна з мешканок будинку Ірина Герасимюк.

Заявниця написала, що у її квартирі перестав працювати газовий котел-колонка. Як встановили згодом спеціалісти проблема полягає у відсутності тяги у димарі. Відтак, мешканці будинку можуть отруїтись чадним газом.

"Два тижні тому у моїй квартирі, на вул Іова Кондзелевича 3, перестав працювати котел-колонка імпортного виробника, я, відповідно, запросила сервісне обслуговування.

Огляд мав такий висновок "Відсутність тяги у димарі"!!!

Коли ми запросили "спеціалістів" із ЖЕКу вони цей висновок ПІДТВЕРДИЛИ та пообіцяли, що найближчим часом приїде вишка і вони владнають цю проблему, адже вона несе загрозу життю мешканців будинку!

Я чекала два тижні і так нічого і не відбувається! Нас годували обіцянками прибути завтра, з понеділка і т.д.!!!

Але коли на третьому тижні я знову зателефонувала та БЛАГАЛА нам допомогти, то отримала таку відповідь:

"У вашому будинку ніякі роботи проводитися НЕ БУДУТЬ, тому що у однієї з 8-ми квартир заборгованість по оплаті утримання будинку!

Хоча ця заборгованість обгрунтована, так як мешканці квартири-боржника своїми коштами перекрили дах!

На запитання "А що робити мені з двома маленькими дітьми, без гарячої води? І що найголовніше з перспективо непрокинутися зранку???" мені відповіли "На балансі вашого будинку немає коштів"!!

Але ми навіть траву у дворі косимо самі! ЖЕК у нашому будинку неробить НІЧОГО!!!!!!

Де гроші?????І в кінці кінців ЩО НАМ РОБИТИ???", - написала жінка.


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Теги: димар, колонка, Відкрите місто, чадний газ, отруєння
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