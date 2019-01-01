«Він не міг просто так впасти», – дружина загиблого на будівництві в Польщі атовця з Волині
Сьогодні, 19:57
Тіло Володимира Томашука, який загинув на будівництві у Польщі 1 червня, не вдалося, як планували рідні, привезти сьогодні, 5 червня, на Волинь.
Про це розповіла вдова Юлія Томашук, йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
За словами юриста Володимира Потарського, виникли проблеми з документами.
Чоловік три останні роки їздив на заробітки. Працював, зі слів дружини, у будівельній компанії Великопольського воєводства. Чоловік загинув на новобудові у місті Рава Мазовецька. Перевезенням тіла Володимира до дому займаються представники будівельної компанії.
“Мені важко щось ще зараз говорити. Для сім’ї він був дуже хорошим чоловіком і татом. Для своєї родини він був прекрасним братом”, - каже Юлія Томашук.
Наразі слідство з’ясовує обставини смерті чоловіка. Деталей жінка не знає.
“Він не міг просто так упасти з висоти, висоти він не боявся. Він війну пройшов у розвідці у десантних військах. Це була 25 бригада”, - розповіла вдова.
Володимира Томашука мобілізували 2015-го року. За словами його дружини, чоловік ніколи не розповідав про свої військові заслуги удома, щоб не тривожити рідних.
"Йому дали повістку і він одразу не зважаючи а все, що б не говорили, він пішов і у нього не було ні хвилини думки про те, що він мав би не піти", - запевнила Юлія Томашук.
Юристи міжнародної компанії нині вивчають документи і відстежують, як ведеться слідство у Польщі. Запевняють: якщо не вдасться вирішити ситуацію як страховий випадок, будуть робити це у судовому порядку. Юристи порадили Юлії Томашук не підписувати без їхнього аналізу жодних документів.
Зі слів Володимира Потарського, суму відшкодування у випадку смерті на виробництві за польським законодавством підраховують індивідуально. Вона може сягати десятка тисяч злотих.
"У таких випадках завжди проводиться слідство за наслідками. І з цього треба починати, як воно зафіксовано, хто потерпілий? Далі – підготовка документів, бо перші витрати, які відбуваються у цьому процесі, їх треба правильно доказати. Вони фізично можуть бути зроблені, але треба правильними документами оформити цей усе. Його треба оформити як документ, що посвідчує факт оплати”, - висловився Володимир Потарський.
Швидше за все тіло Володимира Томашука привезуть завтра у село Бірки Любешівського району, звідки родом чоловік. Там його поховають.
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Про це розповіла вдова Юлія Томашук, йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
За словами юриста Володимира Потарського, виникли проблеми з документами.
Чоловік три останні роки їздив на заробітки. Працював, зі слів дружини, у будівельній компанії Великопольського воєводства. Чоловік загинув на новобудові у місті Рава Мазовецька. Перевезенням тіла Володимира до дому займаються представники будівельної компанії.
“Мені важко щось ще зараз говорити. Для сім’ї він був дуже хорошим чоловіком і татом. Для своєї родини він був прекрасним братом”, - каже Юлія Томашук.
Наразі слідство з’ясовує обставини смерті чоловіка. Деталей жінка не знає.
“Він не міг просто так упасти з висоти, висоти він не боявся. Він війну пройшов у розвідці у десантних військах. Це була 25 бригада”, - розповіла вдова.
Володимира Томашука мобілізували 2015-го року. За словами його дружини, чоловік ніколи не розповідав про свої військові заслуги удома, щоб не тривожити рідних.
"Йому дали повістку і він одразу не зважаючи а все, що б не говорили, він пішов і у нього не було ні хвилини думки про те, що він мав би не піти", - запевнила Юлія Томашук.
Юристи міжнародної компанії нині вивчають документи і відстежують, як ведеться слідство у Польщі. Запевняють: якщо не вдасться вирішити ситуацію як страховий випадок, будуть робити це у судовому порядку. Юристи порадили Юлії Томашук не підписувати без їхнього аналізу жодних документів.
Зі слів Володимира Потарського, суму відшкодування у випадку смерті на виробництві за польським законодавством підраховують індивідуально. Вона може сягати десятка тисяч злотих.
"У таких випадках завжди проводиться слідство за наслідками. І з цього треба починати, як воно зафіксовано, хто потерпілий? Далі – підготовка документів, бо перші витрати, які відбуваються у цьому процесі, їх треба правильно доказати. Вони фізично можуть бути зроблені, але треба правильними документами оформити цей усе. Його треба оформити як документ, що посвідчує факт оплати”, - висловився Володимир Потарський.
Швидше за все тіло Володимира Томашука привезуть завтра у село Бірки Любешівського району, звідки родом чоловік. Там його поховають.
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