Гроза і захід сонця – яскраві світлини вечірнього неба над Луцьком





Неймовірними світлинами вечірнього неба над Луцьком люди діляться у соцмережі facebook.



Так, депутат Луцької міської ради Микола Романюк опублікував світлини, зроблені у різних мікрорайонах міста.



"Одне місто...та полярні мікрорайони..Лпз і 40 кв..."









Депутат Волиньради Юрій Ройко.



"Гроза і захід. З балкона".





Забудовник Андрій Разумовський.



Як думаєте звідки зроблено фото?)





Юрист Олег Огородник.



Без фільтрів. Небо у Луцьку.





Журналістка Вікторія Семенюк.



"Гарний сьогодні захід сонця".





Декан факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Юрій Громик.







Olly Stepaniuk





Anna Morokhova



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