Гроза і захід сонця – яскраві світлини вечірнього неба над Луцьком
Сьогодні, 22:09
Надвечір середи, 5 червня, лучани мали змогу спостерігати унікальне природне явище - яскравий захід сонця під час грози.
Неймовірними світлинами вечірнього неба над Луцьком люди діляться у соцмережі facebook.
Так, депутат Луцької міської ради Микола Романюк опублікував світлини, зроблені у різних мікрорайонах міста.
"Одне місто...та полярні мікрорайони..Лпз і 40 кв..."
Депутат Волиньради Юрій Ройко.
"Гроза і захід. З балкона".
Забудовник Андрій Разумовський.
Як думаєте звідки зроблено фото?)
Юрист Олег Огородник.
Без фільтрів. Небо у Луцьку.
Журналістка Вікторія Семенюк.
"Гарний сьогодні захід сонця".
Декан факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Юрій Громик.
Olly Stepaniuk
Anna Morokhova
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Неймовірними світлинами вечірнього неба над Луцьком люди діляться у соцмережі facebook.
Так, депутат Луцької міської ради Микола Романюк опублікував світлини, зроблені у різних мікрорайонах міста.
"Одне місто...та полярні мікрорайони..Лпз і 40 кв..."
Депутат Волиньради Юрій Ройко.
"Гроза і захід. З балкона".
Забудовник Андрій Разумовський.
Як думаєте звідки зроблено фото?)
Юрист Олег Огородник.
Без фільтрів. Небо у Луцьку.
Журналістка Вікторія Семенюк.
"Гарний сьогодні захід сонця".
Декан факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Юрій Громик.
Olly Stepaniuk
Anna Morokhova
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Гроза і захід сонця – яскраві світлини вечірнього неба над Луцьком
Сьогодні, 22:09
Господар закрив у машині: на Волині волонтери врятували собаку, який міг загинути від задухи. ФОТО
Сьогодні, 21:32
«Ми думали, що вже не зможемо відкачати», – студенти про порятунок утопаючого на Теремнівських ставках
Сьогодні, 21:09
У Луцьку молитимуться за журналістів
Сьогодні, 20:40
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 червня
Сьогодні, 20:10