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Гроза і захід сонця – яскраві світлини вечірнього неба над Луцьком

Гроза і захід сонця – яскраві світлини вечірнього неба над Луцьком
Надвечір середи, 5 червня, лучани мали змогу спостерігати унікальне природне явище - яскравий захід сонця під час грози.

Неймовірними світлинами вечірнього неба над Луцьком люди діляться у соцмережі facebook.

Так, депутат Луцької міської ради Микола Романюк опублікував світлини, зроблені у різних мікрорайонах міста.

"Одне місто...та полярні мікрорайони..Лпз і 40 кв..."

Гроза і захід сонця – яскраві світлини вечірнього неба над Луцьком

Гроза і захід сонця – яскраві світлини вечірнього неба над Луцьком


Депутат Волиньради Юрій Ройко.

"Гроза і захід. З балкона".
Гроза і захід сонця – яскраві світлини вечірнього неба над Луцьком


Забудовник Андрій Разумовський.

Як думаєте звідки зроблено фото?)
Гроза і захід сонця – яскраві світлини вечірнього неба над Луцьком


Юрист Олег Огородник.

Без фільтрів. Небо у Луцьку.
Гроза і захід сонця – яскраві світлини вечірнього неба над Луцьком


Журналістка Вікторія Семенюк.

"Гарний сьогодні захід сонця".
Гроза і захід сонця – яскраві світлини вечірнього неба над Луцьком


Декан факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Юрій Громик.

Гроза і захід сонця – яскраві світлини вечірнього неба над Луцьком


Olly Stepaniuk
Гроза і захід сонця – яскраві світлини вечірнього неба над Луцьком


Anna Morokhova
Гроза і захід сонця – яскраві світлини вечірнього неба над Луцьком

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Теги: небо, гроза. захід сонця
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