«У ями посадити дерева?» – лучани вимагають відремонтувати Набережну





Обминаючи ями зіткнулися дві автівки: Mercedes та ЗІЛ. Відтак, люди вимагають відремонтувати вулицю Набережну, - про це пишуть на сторінці ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» у



"Після акції (висаджування квітів, - ред.) заступник Луцького міського голови Григорій Недопад у прямому ефірі у передачі «Тема дня» на телеканалі UA:Волинь сказав, що відбувся тендер на ремонт цієї дороги і вже наступного дня має розпочатися.



Тендер відбувся на ділянку дороги Шевченка - Яровиця. І там робиться ремонт. Скільки ще має статися аварій, щоб місцева влада почала ремонтувати вулицю Набережна на ділянці Яровиця - Ківерцівська? Чи нам організувати ще одну акцію і посадити дерева там?", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно, на вулиці Набережній у Луцьку, у місці, де члени ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» висадили понад 50 квіткових композицій для привернення уваги небезпечної дороги, сталася аварія.Обминаючи ями зіткнулися дві автівки: Mercedes та ЗІЛ. Відтак, люди вимагають відремонтувати вулицю Набережну, - про це пишуть на сторінці ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» у facebook "Після акції (висаджування квітів, - ред.) заступник Луцького міського головиу прямому ефірі у передачі «Тема дня» на телеканалі UA:Волинь сказав, що відбувся тендер на ремонт цієї дороги і вже наступного дня має розпочатися.Тендер відбувся на ділянку дороги Шевченка - Яровиця. І там робиться ремонт. Скільки ще має статися аварій, щоб місцева влада почала ремонтувати вулицю Набережна на ділянці Яровиця - Ківерцівська? Чи нам організувати ще одну акцію і посадити дерева там?", - йдеться в дописі.

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