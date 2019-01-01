«У ями посадити дерева?» – лучани вимагають відремонтувати Набережну
Сьогодні, 01:18
Нещодавно, на вулиці Набережній у Луцьку, у місці, де члени ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» висадили понад 50 квіткових композицій для привернення уваги небезпечної дороги, сталася аварія.
Обминаючи ями зіткнулися дві автівки: Mercedes та ЗІЛ. Відтак, люди вимагають відремонтувати вулицю Набережну, - про це пишуть на сторінці ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» у facebook.
"Після акції (висаджування квітів, - ред.) заступник Луцького міського голови Григорій Недопад у прямому ефірі у передачі «Тема дня» на телеканалі UA:Волинь сказав, що відбувся тендер на ремонт цієї дороги і вже наступного дня має розпочатися.
Тендер відбувся на ділянку дороги Шевченка - Яровиця. І там робиться ремонт. Скільки ще має статися аварій, щоб місцева влада почала ремонтувати вулицю Набережна на ділянці Яровиця - Ківерцівська? Чи нам організувати ще одну акцію і посадити дерева там?", - йдеться в дописі.
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Обминаючи ями зіткнулися дві автівки: Mercedes та ЗІЛ. Відтак, люди вимагають відремонтувати вулицю Набережну, - про це пишуть на сторінці ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» у facebook.
"Після акції (висаджування квітів, - ред.) заступник Луцького міського голови Григорій Недопад у прямому ефірі у передачі «Тема дня» на телеканалі UA:Волинь сказав, що відбувся тендер на ремонт цієї дороги і вже наступного дня має розпочатися.
Тендер відбувся на ділянку дороги Шевченка - Яровиця. І там робиться ремонт. Скільки ще має статися аварій, щоб місцева влада почала ремонтувати вулицю Набережна на ділянці Яровиця - Ківерцівська? Чи нам організувати ще одну акцію і посадити дерева там?", - йдеться в дописі.
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