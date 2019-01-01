Для особистих потреб: обмеження на ввезення товарів з-за кордону в Україну
Сьогодні, 09:47
Двом мешканкам міста Володимир-Волинський «для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю» знадобилося 75 медичних апаратів (термометри, інгалятори, пульсоксиметри, тахометри тощо).
Про це повідомляє Волинська митниця ДФС.
Ці товари водійка та пасажирка легкового автомобіля, який в’їжджав в Україну смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор» пункту пропуску Устилуг, склали у салоні поряд з іншими «закупами».
Загальна вартість обладнання, яке через перевищення дозволеного ліміту вилучили у двох жінок волинські митники – 133 101 грн.
У зв’язку з поширеністю таких правопорушень Волинська митниця ДФС вчергове роз’яснює мешканцям прикордоння правила ввезення в Україну товару для особистих потреб.
Громадянин, який перебував за кордоном не менше 1 доби (24 години) і перетинає митний кордон України не частіше, ніж 1 раз на 3 доби (72 години) може без сплати митних платежів ввезти через автомобільний чи залізничний пункт пропуску товару для особистих потреб, вага якого не перевищує 50 кг, а фактурна вартість – не більша еквіваленту 500 Євро.
Відтак, за порушення митних правил за статтями 471 (порушення порядку проходження митного контролю) і 472 (недекларування товарів) Митного Кодексу України товар було тимчасово, до рішення суду, вилучено на склад митниці.
Адміністративна відповідність за такі правопорушення – конфіскація товару та штраф у розмірі 100 відсотків його вартості.
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Про це повідомляє Волинська митниця ДФС.
Ці товари водійка та пасажирка легкового автомобіля, який в’їжджав в Україну смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор» пункту пропуску Устилуг, склали у салоні поряд з іншими «закупами».
Загальна вартість обладнання, яке через перевищення дозволеного ліміту вилучили у двох жінок волинські митники – 133 101 грн.
У зв’язку з поширеністю таких правопорушень Волинська митниця ДФС вчергове роз’яснює мешканцям прикордоння правила ввезення в Україну товару для особистих потреб.
Громадянин, який перебував за кордоном не менше 1 доби (24 години) і перетинає митний кордон України не частіше, ніж 1 раз на 3 доби (72 години) може без сплати митних платежів ввезти через автомобільний чи залізничний пункт пропуску товару для особистих потреб, вага якого не перевищує 50 кг, а фактурна вартість – не більша еквіваленту 500 Євро.
Відтак, за порушення митних правил за статтями 471 (порушення порядку проходження митного контролю) і 472 (недекларування товарів) Митного Кодексу України товар було тимчасово, до рішення суду, вилучено на склад митниці.
Адміністративна відповідність за такі правопорушення – конфіскація товару та штраф у розмірі 100 відсотків його вартості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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