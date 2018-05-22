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Дитина заразилася хворобою Лайма після прогулянки у луцькому парку

Дитина заразилася хворобою Лайма після прогулянки у луцькому парку
У Луцьку дитина захворіла на небезпечну недугу - хворобу Лайма.

Про це інформує ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Хвороба Лайма (кліщовий іксодовий бореліоз) - є інфекційним захворюванням, збудником якого є борелії. Передається хвороба через укус зараженого спірохетами кліща і вражає нервову систему людини, серце, опорно-руховий апарат і шкіру. Характерною ознакою захворювання є поява почервоніння шкіри (еритеми) в місці укусу.

На сьогодні в області встановили майже 130 населених пунктів, де виявляли лаймбореліоз - хворобу Лайма. Недугу зафіксували у всіх районах та містах і вона має тенденцію до росту. Наприклад, у 2008 році зареєстрували 5 випадків, а в 2018 році — 44 випадки.

Вже у поточному році лабораторно підтвердили перший випадок захворювання на лаймбореліоз у мешканки одного із сіл Маневицького району. Нині триває епідрозслідування випадку захворювання у дитини, котру вкусив кліщ на території луцького парку.

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Теги: хвороба Лайма, кліщі, Волинь
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Коментарі 1
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А чому не написали, в якому саме парку?
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