Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 16:00Кафе «Затишок», ФОП Бензель торговий павільйон вул. Ковельська, ФОП Борис Т.П. магазин «Фан – Фан тюльпан», магазин «Дар», кіоск «Тютюн», «Водлій», «Дах буд», «Фото – експрес», кафе «Рів’єра», кіоск «Нік», «Оленка», «АВС» м. Володимир-Волинський., вул.: Ковельська 191-235, 152Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-71 -чистка траси 10:00 - 15:30 с. Завидів вул. Підгайна №230,231,233-254,256-258,260,2622 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-260 -чистка траси.9:30 - 15:30 с. Тишковичі вул. ТишковичівськаІнформацію не надано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00-17:00ЦеркваВол.дирекція УДППЗКовельське РайвоКовельське МТМОС/Р Новий Мосир с.Новий МосирВимкнень споживачів не заплановано.1. 13:30-16:00 ПТУ-6, Семінарія МП, СТО, СудмедекспертизаХудожня майстерня, РБУ-472Історико-культурний заповідникІнспекція по якості лікарських засобівДЮСШ ОЛІМП, КриміналістикаГотель Динамо, С.М.З. Астеліт, Товариство Динамо вул. Драгомановавул. Данила Галицькоговул. Кафедральнавул. Караїмська1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-271 10:00-17:00 ФОП Карабан В.Р. с. Боратин вул. Шкільна, Заводська2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-368,369 09:30-17:00 СВК "УРОЖАЙ" (Ферма №5), ПрАТ "МТС УКРАЇНА" (вишка) с. Забороль вул. ПольоваВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-10 кВ Л-10-06 від ЛР-40 10:00 - 17:00 Магазини, СВК «Дружба», АТС, ФАП, Клуб, Школа, Насосна станція с. Бережна Воля (повністю)Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-6 кВ ЦРП-4-01/КТП-83 9:00-17:00 Водоканал,свердловина 22,24м.НововолинськВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,5 Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)с.Духче пилорама.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)с.Корсині (повністю)с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха10 КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок с.Крижівка вул. Лугова, Селянська, Зелена, Вишнева, Першотравнева1. 10:00-16:00с.Брідкивул.Миру, 28-51, Прибережна,Підрічна1. 09:00-16:30ТзОВ «ВВ-Агро» - магазин, Дулібівська с/р- клуб, школа, СКЗ, дім молитви с.Туричани2. 09:00-16:30Луківське КП «Комунальник» - КНС, П-ць – Здрок І.М. – майстерня, ПМК- госп.двір, база, ТзОВ «Аміла», льонодільниця, ХПП, ПП «Луцькбудторг»- база, с.м.т.Луків3. 09:00-16:30СВК «Батьківщина»- КЗС, ферма, Маковичівська с/р- клуб, адмінпр., школа, клуб, пождепо, АТС, церква, ФАП,СВК «Слава»- пекарня, тр.бригада, млин, школа, ФОП Пиндюк В.П.- магазин с.Свинарин, Серкизів, Маковичі, Осекрів4. 11:00-13:00с.Липа