Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 16:00
Кафе «Затишок», ФОП Бензель торговий павільйон вул. Ковельська, ФОП Борис Т.П. магазин «Фан – Фан тюльпан», магазин «Дар», кіоск «Тютюн», «Водлій», «Дах буд», «Фото – експрес», кафе «Рів’єра», кіоск «Нік», «Оленка», «АВС» м. Володимир-Волинський., вул.: Ковельська 191-235, 152
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-71 -чистка траси 10:00 - 15:30 с. Завидів вул. Підгайна №230,231,233-254,256-258,260,262
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-260 -чистка траси.
9:30 - 15:30 с. Тишковичі вул. Тишковичівська
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква
Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське Райво
Ковельське МТМО
С/Р Новий Мосир с.Новий Мосир
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-16:00 ПТУ-6, Семінарія МП, СТО, Судмедекспертиза
Художня майстерня, РБУ-472
Історико-культурний заповідник
Інспекція по якості лікарських засобів
ДЮСШ ОЛІМП, Криміналістика
Готель Динамо, С.М.З. Астеліт, Товариство Динамо вул. Драгоманова
вул. Данила Галицького
вул. Кафедральна
вул. Караїмська
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-271 10:00-17:00 ФОП Карабан В.Р. с. Боратин вул. Шкільна, Заводська
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-368,369 09:30-17:00 СВК "УРОЖАЙ" (Ферма №5), ПрАТ "МТС УКРАЇНА" (вишка) с. Забороль вул. Польова
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-10-06 від ЛР-40 10:00 - 17:00 Магазини, СВК «Дружба», АТС, ФАП, Клуб, Школа, Насосна станція с. Бережна Воля (повністю)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-6 кВ ЦРП-4-01/КТП-83 9:00-17:00 Водоканал,свердловина 22,24
м.Нововолинськ
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5 Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10 КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок с.Крижівка вул. Лугова, Селянська, Зелена, Вишнева, Першотравнева
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с.Брідки
вул.Миру, 28-51, Прибережна,
Підрічна
Турійський район
1. 09:00-16:30
ТзОВ «ВВ-Агро» - магазин, Дулібівська с/р- клуб, школа, СКЗ, дім молитви с.Туричани
2. 09:00-16:30
Луківське КП «Комунальник» - КНС, П-ць – Здрок І.М. – майстерня, ПМК- госп.двір, база, ТзОВ «Аміла», льонодільниця, ХПП, ПП «Луцькбудторг»- база, с.м.т.Луків
3. 09:00-16:30
СВК «Батьківщина»- КЗС, ферма, Маковичівська с/р- клуб, адмінпр., школа, клуб, пождепо, АТС, церква, ФАП,СВК «Слава»- пекарня, тр.бригада, млин, школа, ФОП Пиндюк В.П.- магазин с.Свинарин, Серкизів, Маковичі, Осекрів
4. 11:00-13:00
с.Липа
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 16:00
Кафе «Затишок», ФОП Бензель торговий павільйон вул. Ковельська, ФОП Борис Т.П. магазин «Фан – Фан тюльпан», магазин «Дар», кіоск «Тютюн», «Водлій», «Дах буд», «Фото – експрес», кафе «Рів’єра», кіоск «Нік», «Оленка», «АВС» м. Володимир-Волинський., вул.: Ковельська 191-235, 152
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-71 -чистка траси 10:00 - 15:30 с. Завидів вул. Підгайна №230,231,233-254,256-258,260,262
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-260 -чистка траси.
9:30 - 15:30 с. Тишковичі вул. Тишковичівська
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква
Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське Райво
Ковельське МТМО
С/Р Новий Мосир с.Новий Мосир
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-16:00 ПТУ-6, Семінарія МП, СТО, Судмедекспертиза
Художня майстерня, РБУ-472
Історико-культурний заповідник
Інспекція по якості лікарських засобів
ДЮСШ ОЛІМП, Криміналістика
Готель Динамо, С.М.З. Астеліт, Товариство Динамо вул. Драгоманова
вул. Данила Галицького
вул. Кафедральна
вул. Караїмська
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-271 10:00-17:00 ФОП Карабан В.Р. с. Боратин вул. Шкільна, Заводська
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-368,369 09:30-17:00 СВК "УРОЖАЙ" (Ферма №5), ПрАТ "МТС УКРАЇНА" (вишка) с. Забороль вул. Польова
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-10-06 від ЛР-40 10:00 - 17:00 Магазини, СВК «Дружба», АТС, ФАП, Клуб, Школа, Насосна станція с. Бережна Воля (повністю)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-6 кВ ЦРП-4-01/КТП-83 9:00-17:00 Водоканал,свердловина 22,24
м.Нововолинськ
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5 Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10 КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок с.Крижівка вул. Лугова, Селянська, Зелена, Вишнева, Першотравнева
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с.Брідки
вул.Миру, 28-51, Прибережна,
Підрічна
Турійський район
1. 09:00-16:30
ТзОВ «ВВ-Агро» - магазин, Дулібівська с/р- клуб, школа, СКЗ, дім молитви с.Туричани
2. 09:00-16:30
Луківське КП «Комунальник» - КНС, П-ць – Здрок І.М. – майстерня, ПМК- госп.двір, база, ТзОВ «Аміла», льонодільниця, ХПП, ПП «Луцькбудторг»- база, с.м.т.Луків
3. 09:00-16:30
СВК «Батьківщина»- КЗС, ферма, Маковичівська с/р- клуб, адмінпр., школа, клуб, пождепо, АТС, церква, ФАП,СВК «Слава»- пекарня, тр.бригада, млин, школа, ФОП Пиндюк В.П.- магазин с.Свинарин, Серкизів, Маковичі, Осекрів
4. 11:00-13:00
с.Липа
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