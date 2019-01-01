Скільки коштує покататися на човні і поїсти морозива у «Луцькій Венеції». ФОТО





Варто зазначити, що перед тим, як сісти у човен, люди обов’язково проходять інструктаж і отримують рятувальні жилети. На борт беруть навіть діток із шестимісячного віку, для них тут також є екіпірування. Загалом у човнику спокійно можуть сісти 2-3 дорослих і 2 дітей.



Розташована «Луцька Венеція» поблизу алеї парасольок, а човником, між іншим, можна проплисти ледь не весь парк і помилуватися краєвидами, відчувши себе немов у справжній Венеції. До слова, катають не тільки одним каналом, але й перепливають на інші. Загалом протяжність мандрівки становить близько двох кілометрів. Власник проекту – Леонід Цюпка каже, що пів години часу на це вистачає, однак, якщо розраховувати на те, що відвідувачі робитимуть фото, то подорож може трошки затягнутися.



Нагадаємо, що у центральному парку Луцька минулого року



Наразі каналом курсує п’ять човнів, тому на вихідні радять бронювати столики у кафе «Венеції», адже ажіотаж – великий. Більше того, у суботу та неділю там продають домашню випічку. А загалом щодня – морозиво, каву, чай, холодні напої. Леонід Цюпка пропагує здоровий спосіб життя і намагається зробити місце якомога еко-лояльнішим. «Тут не палять і не розпивають спиртних напоїв. Місце – суто для сімейного відпочинку»,– каже чоловік.



Аби покататися на човниках радять, приходити до 18 години, адже цього року люди мають велику проблему із комахами, хоча на воді їх не так багато. Загалом же «Луцька Венеція» працює із самого ранку до 22 вечора.



Між іншим, поруч можна взяти також і прогулянковий велосипед на прокат. Вартість – 50 гривень за годину.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пів години подорожі каналами річки Стир на човні у центральному парку Луцька коштує 100 гривень. Поплавати можна як самостійно, так і з інструктором. Ціни на холодні смаколики та каву – помірні і доступні. До прикладу, квас, мохіто та лимонад тут продають за 10 гривень, морозиво – за 20, а холодна кава обійдеться у 25 гривень. Відвідувачі часто беруть це із собою на човник.Варто зазначити, що перед тим, як сісти у човен, люди обов’язково проходять інструктаж і отримують рятувальні жилети. На борт беруть навіть діток із шестимісячного віку, для них тут також є екіпірування. Загалом у човнику спокійно можуть сісти 2-3 дорослих і 2 дітей.Розташована «Луцька Венеція» поблизу алеї парасольок, а човником, між іншим, можна проплисти ледь не весь парк і помилуватися краєвидами, відчувши себе немов у справжній Венеції. До слова, катають не тільки одним каналом, але й перепливають на інші. Загалом протяжність мандрівки становить близько двох кілометрів. Власник проекту –каже, що пів години часу на це вистачає, однак, якщо розраховувати на те, що відвідувачі робитимуть фото, то подорож може трошки затягнутися., що у центральному парку Луцька минулого року облаштували пристань і почали катати людей на човнах. За цей період свого функціонування локація встигла полюбитися лучанами і гостями міста.Наразі каналом курсує п’ять човнів, тому на вихідні радять бронювати столики у кафе «Венеції», адже ажіотаж – великий. Більше того, у суботу та неділю там продають домашню випічку. А загалом щодня – морозиво, каву, чай, холодні напої. Леонід Цюпка пропагує здоровий спосіб життя і намагається зробити місце якомога еко-лояльнішим. «Тут не палять і не розпивають спиртних напоїв. Місце – суто для сімейного відпочинку»,– каже чоловік.Аби покататися на човниках радять, приходити до 18 години, адже цього року люди мають велику проблему із комахами, хоча на воді їх не так багато. Загалом же «Луцька Венеція» працює із самого ранку до 22 вечора.Між іншим, поруч можна взяти також і прогулянковий велосипед на прокат. Вартість – 50 гривень за годину.

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