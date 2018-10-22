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У патрульної поліції Волині – новий керівник

У патрульної поліції Волині – новий керівник
У Луцьку представили нового керівника патрульної поліції Волині. Ним став заступник очільника поліції Рівненщини Андрій Крутень.

Захід відбувся у п'ятницю, 7 червня, в ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, 20 квітня 2016 року представили начальника управління патрульної поліції – лейтенанта Олександра Вовченка. До поліції він потрапив, пройшовши відбір у березні 2015 року. Після вишколу на курсах первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби у Національній академії внутрішніх справ став інспектором патрульної служби роти № 7 батальйону патрульної служби № 2 ГУМВС України в Києві, у липні 2015 року призначений командиром роти № 11 батальйону № 2 Управління патрульної служби МВС у Києві. з 19 грудня 2015 року його направили в управління патрульної поліції у місті Луцьку.

Тепер же Олександр Вовченко буде займати посаду начальника управління превентивної діяльності Івано-Франківської області.

На прес-конференції

На представлення нового головного патрульного Волині прийшли заступник голови ОДА Олександр Киричук, в.о. мера міста Григорій Пустовіт, начальник поліції Волині Петро Шпига, заступник начальника Нацполіції Олександр Фацевич та заступник начальника Департаменту патрульної поліції України – Олексій Білошицький.
У патрульної поліції Волині – новий керівник
У патрульної поліції Волині – новий керівник
У патрульної поліції Волині – новий керівник
У патрульної поліції Волині – новий керівник

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Теги: патрульна поліція, Волинь, керівник
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