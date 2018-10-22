У патрульної поліції Волині – новий керівник

У Луцьку представили нового керівника патрульної поліції Волині. Ним став заступник очільника поліції РівненщиниЗахід відбувся у п'ятницю, 7 червня, в ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, 20 квітня 2016 року представили начальника управління патрульної поліції – лейтенанта. До поліції він потрапив, пройшовши відбір у березні 2015 року. Після вишколу на курсах первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби у Національній академії внутрішніх справ став інспектором патрульної служби роти № 7 батальйону патрульної служби № 2 ГУМВС України в Києві, у липні 2015 року призначений командиром роти № 11 батальйону № 2 Управління патрульної служби МВС у Києві. з 19 грудня 2015 року його направили в управління патрульної поліції у місті Луцьку.Тепер же Олександр Вовченко буде займати посаду начальника управління превентивної діяльності Івано-Франківської області.На прес-конференціїНа представлення нового головного патрульного Волині прийшли заступник голови ОДА, в.о. мера міста, начальник поліції Волині, заступник начальника Нацполіціїта заступник начальника Департаменту патрульної поліції України –