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Поліцейські вилучили у волинян приховані набої. ФОТО

Поліцейські вилучили у волинян приховані набої. ФОТО
За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами волинянам загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

5 травня в одному із кафе у Володимирі-Волинському поліція вилучила у раніше судимого 54-річного місцевого жителя 15 набоїв різноманітного калібру. Патрони поліцейські виявили під час поверхневого огляду чоловіка.

Цього ж дня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 29-річного жителя Ратнівського району поліцейські виявили та вилучили нарізний карабін «ФОРТ 207», який зберігався без відповідного на це дозволу, та 18 набоїв калібру 7,62 мм.

Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Поліція Волині нагадує, що за незаконне зберігання зброї та боєприпасів, вибухових речовин передбачена кримінальна відповідальність. Так, санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі. Натомість, особа, яка добровільно видасть органам влади зброю чи боєприпаси – звільняється від кримінальної відповідальності передбаченої цією статтею.

Поліцейські вилучили у волинян приховані набої. ФОТО
Поліцейські вилучили у волинян приховані набої. ФОТО
Поліцейські вилучили у волинян приховані набої. ФОТО

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Теги: набої, Волинь
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