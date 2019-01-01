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Повідомили, де поховають волинського атовця, який загинув на будівництві у Польщі

Повідомили, де поховають волинського атовця, який загинув на будівництві у Польщі
Тіло українського захисника, героя, старшого солдата Томашука Володимира Федоровича уже доставили на Волинь.

Про Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" цеповідомляє у facebook.

Похорон відбудеться 07 червня на кладовищі у с. Бірки Любешівського району Волинської області о 10:00.

Нагадаємо, що 1 червня на будівництві у Польщі трагічно загинув волинянин, учасник бойових дій, ветеран російсько-української війни, старший солдат Томашук Володимир Федорович.

"Військову службу проходив у 25 бригаді ДШВ.

Без надійної опори залишилася дружина Томашук Юлія Анатоліївна та донька Томашук Ірина Володимирівна.

Сім'я Володимира потребує допомоги, дружина - Юлія Анатоліївна - 38 067 339 63 99.

Світла пам'ять нашим захисникам", - йдеться в дописі.

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Теги: Володимир Томашук, Польща, будівництво, смерть, похорон, Бірки
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