Повідомили, де поховають волинського атовця, який загинув на будівництві у Польщі

Томашука Володимира Федоровича уже доставили на Волинь.



Про Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" цеповідомляє у



Похорон відбудеться 07 червня на кладовищі у с. Бірки Любешівського району Волинської області о 10:00.



Нагадаємо, що 1 червня на будівництві у Польщі



"Військову службу проходив у 25 бригаді ДШВ.



Без надійної опори залишилася дружина Томашук Юлія Анатоліївна та донька Томашук Ірина Володимирівна.



Сім'я Володимира потребує допомоги, дружина - Юлія Анатоліївна - 38 067 339 63 99.



Світла пам'ять нашим захисникам", - йдеться в дописі.

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