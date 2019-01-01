Повідомили, де поховають волинського атовця, який загинув на будівництві у Польщі
06 червень, 23:25
Тіло українського захисника, героя, старшого солдата Томашука Володимира Федоровича уже доставили на Волинь.
Про Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" цеповідомляє у facebook.
Похорон відбудеться 07 червня на кладовищі у с. Бірки Любешівського району Волинської області о 10:00.
Нагадаємо, що 1 червня на будівництві у Польщі трагічно загинув волинянин, учасник бойових дій, ветеран російсько-української війни, старший солдат Томашук Володимир Федорович.
"Військову службу проходив у 25 бригаді ДШВ.
Без надійної опори залишилася дружина Томашук Юлія Анатоліївна та донька Томашук Ірина Володимирівна.
Сім'я Володимира потребує допомоги, дружина - Юлія Анатоліївна - 38 067 339 63 99.
Світла пам'ять нашим захисникам", - йдеться в дописі.
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Про Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" цеповідомляє у facebook.
Похорон відбудеться 07 червня на кладовищі у с. Бірки Любешівського району Волинської області о 10:00.
Нагадаємо, що 1 червня на будівництві у Польщі трагічно загинув волинянин, учасник бойових дій, ветеран російсько-української війни, старший солдат Томашук Володимир Федорович.
"Військову службу проходив у 25 бригаді ДШВ.
Без надійної опори залишилася дружина Томашук Юлія Анатоліївна та донька Томашук Ірина Володимирівна.
Сім'я Володимира потребує допомоги, дружина - Юлія Анатоліївна - 38 067 339 63 99.
Світла пам'ять нашим захисникам", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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