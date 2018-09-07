Аматор-винахідник з Волині самотужки сконструював унікальне обладнання

Олександр Смітюх з Каменя-Каширського самотужки сконструював обладнання, що дозволяє легко та швидко проводити діагностику автокондиціонера та його дозаправку.



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Олександра Смітюха знає чи не кожен містянин. Він легко орієнтується у безперервно мінливому світі технологій. Йому під силу відремонтувати будь-яку побутову техніку. Та цього разу інженер-аматор втілив у життя геніальний винахід. На все про все майстру знадобилося два тижні та п’ятдесят тисяч гривень. Про усі тонкощі роботи свого винаходу розповідає автор проекту.



— Починай працювати з натхненням! Саме це гасло мене мотивує щоразу перед новим технологічним відкриттям. Як відомо, жодне сучасне авто не функціонує без системи клімат-контролю. У літню пору кондиціонер з опцією “обдуву” рятує водія та пасажирів від виснажливої спеки. Так само, як і стандартні побутові кондиціонери, установки в автомобілях теж працюють на базі холодоагента. В процесі експлуатації окремі деталі кондиціонера зношуються, а відтак це сприяє витоку фреона. Подібна втрата холодоагента потребує періодичного обслуговування. Саме для цього й необхідне обладнання для заправки. Цей пристрій має бути в арсеналі будь-якого автосервісу.Так званий агрегат дозволяє автоматично відібрати та відновити холодоагент, а також перевірити його імовірний витік. Установка відділяє неконденсовані гази та масло, а також перевіряє на несправність систему кондиціонування.



— Розробка інженера-механіка повинна бути надійною в роботі, економічною та безпечною. Чим унікальною є ця станція?



— Моя спецстанція містить оригінальний механізм. Тут вбудовано компресор, завдяки якому можна перевірити обладнання на герметичність. Тоді як заводська установка може не мати подібної функції. За допомогою речовини “флорестен” визначає наявність витоку фреона. Це можна виявити, одягнувши спеціальні окуляри. Крім того, оснащена дороговартісними деталями, що унеможливлює швидке зношення агрегата.



— Створення механічних апаратів, або машин, як відомо, є дуже складний процес. Для цього треба бути “підкованим” не лише технічно. Ти не навчався на факультетах механіки, то як отримав знання? І чи можливо створювати спецобладнання без відповідної освіти?



— Звісно, необхідно розумітись в елементах машин, опорі матеріалів, техніці, аеро- і гідродинаміці, машинній механіці, комп’ютерному проектуванні. Усі свої знання я здобув самостійно. Передусім самотужки виконав креслення. Закупив усі необхідні матеріали у спеціалізованих магазинах. У підсумку — створив аналог заводської станції для заправки автокондиціонерів. Окрім знання фізики ще треба мати технічну кмітливість і творче ставлення до роботи, — каже майстер.



Попереду на винахідника чекають інші високотехнологічні проекти. Тим часом, Олександр має намір налагодити серійне виробництво згаданого обладнання.



Леся Мінібаєва

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