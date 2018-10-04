Лише диво вберегло: на Волині поїзд зіткнувся з вантажівкою

1 червня на перегоні Любитів – Ковель водій КАМАЗу з причепом при увімкненій сигналізації виїхав на переїзд та зіткнувся з локомотивом.Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".У відомстві кажуть, що лише диво вберегло локомотивну бригаду та водія вантажівки від фатальних наслідків.Щоб уникнути зіткнення з вантажівкою, машиніст застосував екстрене гальмування, однак гальмівний шлях вантажного поїзда виявився задовгим.У результаті ДТП - пошкоджена кабіну кузова та лобове скло машиніста, автозчеп, буферні ліхтарі. Крім того, пошкоджене обладнання переїзду: стовпчики переїзного огородження, світлофор переїзної сигналізації, релейну шафу. Водій КАМАЗу, на щастя, не постраждав, тепер на нього чекають штрафні санкції.Залізничники нагадують, що злочинне нехтування водіями правил дорожнього руху, їх безвідповідальне ставлення до свого життя, безпеки пасажирів та залізничників може спричинити не лише фінансові витрати, але й трагічні наслідки.В "Укрзалізниці" інформують, що упродовж 2018 року на залізничній інфраструктурі сталося 79 випадків ДТП. Через необережність водіїв на залізничних переїздах та коліях України загинуло 16 осіб і 30 було травмовано.