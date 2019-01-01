У Луцьку – знову повідомлення про замінування

У Луцьку надвечір 7 червня знову надійшли повідомлення про замінування деяких об’єктів.Про цестало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Так, зокрема, надійшло повідомлення про замінування замку Любарта, обласної лікарні на проспекті Грушевського, обласної дитячої лікарні на проспекті Відродження та ще ряду об'єктів. Відомо, що наразі там працюють необхідні істанції - поліція, рятувальники, медики, вибухотехніки. Людей евакуйовують.Нагадаємо, у Волинській області за 5 днів отримали понад 80 повідомлень про замінування.Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.Вперше, 31 травня, на електронну пошту УДСНС надійшло повідомлення з інформацією про замінування 10 об’єктів у Луцьку.Потім у суботу були повідомлення про замінування офісу Зеленського, зоопарку, великої кількості медичних закладів, торгових центрів, житлових будинків, тощо.4 червня повідомлення про замінування перестали надходити. Утім, надвечір 7 червня знову з'явилися.