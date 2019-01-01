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З дитячої обласної лікарні у Луцьку евакуювали майже 400 людей

З дитячої обласної лікарні у Луцьку евакуювали майже 400 людей
У Луцьку з обласної дитячої лікарні, що на проспекті Відродження, евакуювали приблизно 370 людей через повідомлення про замінування.

З приміщення вивели хворих та медперсонал.

Станом на 20:02 7 червня на території медзакладу працюють усі необхідні інстанції для перевірки інформації про можливе замінування.

Зауважимо, що у Луцьку надвечір 7 червня знову надійшли повідомлення про замінування деяких об’єктів.

Так, зокрема, йдеться про замок Любарта, обласну лікарню на проспекті Грушевського, тубдиспансер на вулиці Львівській та ще ряд об'єктів.


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Теги: евакуація, Луцьк, дитяча лікарня, замінування
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