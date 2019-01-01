З дитячої обласної лікарні у Луцьку евакуювали майже 400 людей

У Луцьку з обласної дитячої лікарні, що на проспекті Відродження, евакуювали приблизно 370 людей через повідомлення про замінування.З приміщення вивели хворих та медперсонал.Станом на 20:02 7 червня на території медзакладу працюють усі необхідні інстанції для перевірки інформації про можливе замінування.Зауважимо, що у Луцьку надвечір 7 червня знову надійшли повідомлення про замінування деяких об’єктів.Так, зокрема, йдеться про замок Любарта, обласну лікарню на проспекті Грушевського, тубдиспансер на вулиці Львівській та ще ряд об'єктів.