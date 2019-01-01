З дитячої обласної лікарні у Луцьку евакуювали майже 400 людей
Сьогодні, 20:05
У Луцьку з обласної дитячої лікарні, що на проспекті Відродження, евакуювали приблизно 370 людей через повідомлення про замінування.
З приміщення вивели хворих та медперсонал.
Станом на 20:02 7 червня на території медзакладу працюють усі необхідні інстанції для перевірки інформації про можливе замінування.
Зауважимо, що у Луцьку надвечір 7 червня знову надійшли повідомлення про замінування деяких об’єктів.
Так, зокрема, йдеться про замок Любарта, обласну лікарню на проспекті Грушевського, тубдиспансер на вулиці Львівській та ще ряд об'єктів.
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З приміщення вивели хворих та медперсонал.
Станом на 20:02 7 червня на території медзакладу працюють усі необхідні інстанції для перевірки інформації про можливе замінування.
Зауважимо, що у Луцьку надвечір 7 червня знову надійшли повідомлення про замінування деяких об’єктів.
Так, зокрема, йдеться про замок Любарта, обласну лікарню на проспекті Грушевського, тубдиспансер на вулиці Львівській та ще ряд об'єктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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