вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили про замінування усіх аптек і супермаркетів Луцька

Повідомили про замінування усіх аптек і супермаркетів Луцька
У Луцьку надвечір 7 червня знову надійшли повідомлення про замінування деяких об’єктів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Так, зокрема, надійшло повідомлення про замінування замку Любарта, обласної лікарні на проспекті Грушевського, обласної дитячої лікарні на проспекті Відродження та ще ряду об'єктів. Відомо, що наразі більшість об'єктів перевірили та вибухівки там не знайшли.

Утім, як повідомило джерело Інформаційного агентства ВолиньPost у правоохоронних органах, біля 21-ої години 7 червня надійшло ще одне повідомлення про замінування. Цього разу повідомили про те, що вибухівка нібито є у всіх супермаркетах та аптеках Луцька, а також у декількох житлових будинках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибухівка, Луцьк, замінування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
УЖАС!!!!!!!
Відповісти
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зіткнулись дві вантажівки, маршрутка і легковик: на Рівненщині масштабна аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 21:31
Аматор-винахідник з Волині самотужки сконструював унікальне обладнання
Сьогодні, 21:19
Повідомили про замінування усіх аптек і супермаркетів Луцька
Сьогодні, 21:10
Консервація в подарунок і засипані тирсою калюжі: у Луцьку почався грандіозний концерт Олега Винника. ФОТО
Сьогодні, 20:55
На Волині призовник утік від представників військкомату. ФОТО
Сьогодні, 20:23
Схожі новини
Перевірили 9 з 10 об'єктів у Луцьку, щодо яких була інформація про замінування Перевірили 9 з 10 об'єктів у Луцьку, щодо яких була інформація про замінування
31 травень, 19:30
На заводі «Мотор» не знайшли вибухівки. ОФІЦІЙНО На заводі «Мотор» не знайшли вибухівки. ОФІЦІЙНО
14 травень, 19:12
Замінування візового центру у Луцьку виявилося навчальною тривогою Замінування візового центру у Луцьку виявилося навчальною тривогою
02 квітень, 2015, 17:27
З дитячої обласної лікарні у Луцьку евакуювали майже 400 людей З дитячої обласної лікарні у Луцьку евакуювали майже 400 людей
Сьогодні, 20:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зіткнулись дві вантажівки, маршрутка і легковик: на Рівненщині масштабна аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 21:31
 0
Аматор-винахідник з Волині самотужки сконструював унікальне обладнання
Сьогодні, 21:19
 0
Повідомили про замінування усіх аптек і супермаркетів Луцька
Сьогодні, 21:10
 0
Консервація в подарунок і засипані тирсою калюжі: у Луцьку почався грандіозний концерт Олега Винника. ФОТО
Сьогодні, 20:55
 0
На Волині призовник утік від представників військкомату. ФОТО
Сьогодні, 20:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿