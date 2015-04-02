Повідомили про замінування усіх аптек і супермаркетів Луцька

У Луцьку надвечір 7 червня знову надійшли повідомлення про замінування деяких об’єктів.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Так, зокрема, надійшло повідомлення про замінування замку Любарта, обласної лікарні на проспекті Грушевського, обласної дитячої лікарні на проспекті Відродження та ще ряду об'єктів. Відомо, що наразі більшість об'єктів перевірили та вибухівки там не знайшли.Утім, як повідомило джерелоу правоохоронних органах, біля 21-ої години 7 червня надійшло ще одне повідомлення про замінування. Цього разу повідомили про те, що вибухівка нібито є у всіх супермаркетах та аптеках Луцька, а також у декількох житлових будинках.