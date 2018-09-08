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«Волинь» – «Карпати»: до Луцька прибуло підкріплення поліції з інших регіонів

«Волинь» – «Карпати»: до Луцька прибуло підкріплення поліції з інших регіонів
8 червня у Луцьку відбудеться другий стиковий матч за путівку до української футбольної прем’єр-ліги між «Карпатами» та «Волинню». Перший поєдинок у Львові, нагадаємо, завершився внічию 0:0. Тож поєдинок у Луцьку обіцяє бути дуже запеклим.

Як «Віснику+К» стало відомо з власних джерел, на матч планують прибути близько тисячі уболівальників «Карпат».

Також є інформація, що вболівати за львів’ян до Луцька прибудуть і ультрас «Динамо». У зв’язку з цим на Волинь прибули додаткові сили поліції з різних регіонів України для забезпечення громадського порядку.

Посилені патрулі та наряди працюватимуть не лише у Луцьку, а й на імовірних напрямках пересування гостьових фанів. Окрім того, на час матчу буде перекрито рух проспектом Президента Грушевського.

Початок матчу 0 19:00.

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Теги: футбол, поліція, матч, підкріплення, Волинь, Крапати, ультрас
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