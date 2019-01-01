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Вночі у Луцьку активісти врятували п'яного чоловіка з приступом епілепсії. ФОТО

Вночі у Луцьку активісти врятували п'яного чоловіка з приступом епілепсії. ФОТО
У Луцьку під час нічного патрулювання активісти громадського формування «СІЧ Луцьк» врятували нетверезого чоловіка, у якого двічі стався напад епілепсії.

Про це вони написали на своїй сторінці у facebook.

Активісти побачили чоловіка, який майже не подавав ознак життя. Як виявилось, був нетверезий. Коли запитали у нього адресу проживання та повели додому, то у чоловіка стався напад епілепсії.

Члени громадського формування привели його до тями та викликали швидку. Але невдовзі в чоловіка стався другий напад, добре, що лікарі були вже поруч.

«Скоріш за все, як сказали працівники швидкої, чоловік отруївся сурогатом. В цьому районі міста багато незаконних наливайок, в котрих отруюють людей всім, чим завгодно. Ми, спільно з муніципальною вартою, намагаємось з цим боротись. Долучайтесь до нас!», — йдеться у дописі.

Вночі у Луцьку активісти врятували п'яного чоловіка з приступом епілепсії. ФОТО
Вночі у Луцьку активісти врятували п'яного чоловіка з приступом епілепсії. ФОТО
Вночі у Луцьку активісти врятували п'яного чоловіка з приступом епілепсії. ФОТО

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Теги: епілепсія, приступ, ніч, партулювання, СІЧ
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