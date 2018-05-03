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Двоє волинян заразились хворобою Лайма: у якому з парків Луцька найбільше кліщів. ВІДЕО

Двоє волинян заразились хворобою Лайма: у якому з парків Луцька найбільше кліщів. ВІДЕО
За тиждень у двох волинян підтвердили хворобу Лайма. Про це кореспондентам Суспільного розповіла лікарка-інфекціоністка Світлана Трофимюк.

Каже, хвороба Лайма – інфекційне захворювання, що передається через укус кліща і вражає нервову систему людини, серце, опорно-руховий апарат, шкіру.

"До нас звернулось уже 5 людей з укусами кліща, у двох діагностовано хворобу Лайма, решта 3 очікують на результати досліджень. Хвороба Лайма небезпечна тим, що йде ураження нервової системи, суглобів, серцево-судинної системи, а якщо хворобу вчасно не діагностували, це переходить у хронічну форму", - пояснила медик.

Місцеві біологи перевіряють територію навколо обласного центру.

"Збір кліщів проводиться на так званий прапор з ворсистої тканини, як ми її називаємо, байки. Як почався збір кліщів, то ми вже зібрали до 4 тисяч кліщів і наша лабораторія їх досліджує", - каже
біолог обласного лабораторного центру Анатолій Олішевський.

Водночас він повідомив, де у Луцьку найбільше було зібрано кліщів.

"В центральному парку ми зібрали 13 кліщів, в Теремно - 70, в парку 900-річчя ми знайшли 22 кліща".

Отож, вирушаючи на прогулянку, обирайте світлий одяг із довгими рукавами. На голові повинна бути хустина чи шапка. Повершувшись додому треба ретельно оглянути одяг та шкіру.


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Теги: кліщ, хвороба Лайма, парк
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