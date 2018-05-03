Двоє волинян заразились хворобою Лайма: у якому з парків Луцька найбільше кліщів. ВІДЕО

Світлана Трофимюк.



Каже, хвороба Лайма – інфекційне захворювання, що передається через укус кліща і вражає нервову систему людини, серце, опорно-руховий апарат, шкіру.



"До нас звернулось уже 5 людей з укусами кліща, у двох діагностовано хворобу Лайма, решта 3 очікують на результати досліджень. Хвороба Лайма небезпечна тим, що йде ураження нервової системи, суглобів, серцево-судинної системи, а якщо хворобу вчасно не діагностували, це переходить у хронічну форму", - пояснила медик.



Місцеві біологи перевіряють територію навколо обласного центру.



"Збір кліщів проводиться на так званий прапор з ворсистої тканини, як ми її називаємо, байки. Як почався збір кліщів, то ми вже зібрали до 4 тисяч кліщів і наша лабораторія їх досліджує", - каже

біолог обласного лабораторного центру Анатолій Олішевський.



Водночас він повідомив, де у Луцьку найбільше було зібрано кліщів.



"В центральному парку ми зібрали 13 кліщів, в Теремно - 70, в парку 900-річчя ми знайшли 22 кліща".



Отож, вирушаючи на прогулянку, обирайте світлий одяг із довгими рукавами. На голові повинна бути хустина чи шапка. Повершувшись додому треба ретельно оглянути одяг та шкіру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За тиждень у двох волинян підтвердили хворобу Лайма. Про це кореспондентам Суспільного розповіла лікарка-інфекціоністкаКаже, хвороба Лайма – інфекційне захворювання, що передається через укус кліща і вражає нервову систему людини, серце, опорно-руховий апарат, шкіру."До нас звернулось уже 5 людей з укусами кліща, у двох діагностовано хворобу Лайма, решта 3 очікують на результати досліджень. Хвороба Лайма небезпечна тим, що йде ураження нервової системи, суглобів, серцево-судинної системи, а якщо хворобу вчасно не діагностували, це переходить у хронічну форму", - пояснила медик.Місцеві біологи перевіряють територію навколо обласного центру."Збір кліщів проводиться на так званий прапор з ворсистої тканини, як ми її називаємо, байки. Як почався збір кліщів, то ми вже зібрали до 4 тисяч кліщів і наша лабораторія їх досліджує", - кажебіолог обласного лабораторного центруВодночас він повідомив, де у Луцьку найбільше було зібрано кліщів."В центральному парку ми зібрали 13 кліщів, в Теремно - 70, в парку 900-річчя ми знайшли 22 кліща".Отож, вирушаючи на прогулянку, обирайте світлий одяг із довгими рукавами. На голові повинна бути хустина чи шапка. Повершувшись додому треба ретельно оглянути одяг та шкіру.

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