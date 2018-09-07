У Луцьку після ремонту теплотраси «звузилась» дорога. ФОТО





Про це на платформі Борис Корх.



"Внаслідок просідання засипаного грунту яма стала дуже глибокою, через неї неможливо проїхати автомобілем.



Це спричинило звуження проїзджої частини до однієї смуги та створює значні перешкоди в русі транспорту", - написав чоловік.



Повідомлення про цю проблему уже скероване до ЦНАПу, департаментів житлово-комунального господарства та муніципальної варти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після ремонту теплотраси восени 2018 року залишилось не відремонтоване дорожнє покриття. Відтак водії можуть користувась лише однією смугою дороги.Про це на платформі "Відкрите місто" написав"Внаслідок просідання засипаного грунту яма стала дуже глибокою, через неї неможливо проїхати автомобілем.Це спричинило звуження проїзджої частини до однієї смуги та створює значні перешкоди в русі транспорту", - написав чоловік.Повідомлення про цю проблему уже скероване до ЦНАПу, департаментів житлово-комунального господарства та муніципальної варти.

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