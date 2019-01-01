Хлопчика, який загубився у Луцьку – знайшли
Сьогодні, 16:39
Поліція встановила місцезнаходження 10-річного хлопчика.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація про розшук хлопчика, який загубився в районі проспекту Перемоги.
"Місцезнаходження дитини встановили, протиправних дій щодо неї не було", - прокоментували правоохоронці.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація про розшук хлопчика, який загубився в районі проспекту Перемоги.
"Місцезнаходження дитини встановили, протиправних дій щодо неї не було", - прокоментували правоохоронці.
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