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Хлопчика, який загубився у Луцьку – знайшли

Хлопчика, який загубився у Луцьку – знайшли
Поліція встановила місцезнаходження 10-річного хлопчика.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація про розшук хлопчика, який загубився в районі проспекту Перемоги.

"Місцезнаходження дитини встановили, протиправних дій щодо неї не було", - прокоментували правоохоронці.

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Теги: хлопчик, розшук, Луцьк, поліція
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