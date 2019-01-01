Хлопчика, який загубився у Луцьку – знайшли





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Нагадаємо, нещодавно з'явилась



"Місцезнаходження дитини встановили, протиправних дій щодо неї не було", - прокоментували правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція встановила місцезнаходження 10-річного хлопчика.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація про розшук хлопчика , який загубився в районі проспекту Перемоги."Місцезнаходження дитини встановили, протиправних дій щодо неї не було", - прокоментували правоохоронці.

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