Рішення про призначення нового керівника санаторію «Пролісок» оскаржили в суді. ВІДЕО

Оксану Бугайчук.



Позов на Волинську обласну раду подала голова Грем’яченської сільської ради Наталія Мельник. Вона теж була претенденткою на цю посаду і вважає конкурс – нечесним. Про це йдеться в сюжеті



Серед свідків по справі і екс-очільниця оздоровниці. Валентина Касарда переконана, що, за час, коли установою управляє Оксана Бугайчук, "Пролісок" став працювати менш продуктивно.



Валентина Касарда очолювала оздоровницю майже двадцять років, але у вересні 2018-го Волиньрада відправила її на пенсію.



Нова керівниця “Проліска” на суд не з’явилася. Наступне ж засідання призначили на 5 липня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий суд у справі “Проліска”. У Ківерцівському суді оскаржили рішення комісії, яка обрала нову очільницю санаторіюПозов на Волинську обласну раду подала голова Грем’яченської сільської ради. Вона теж була претенденткою на цю посаду і вважає конкурс – нечесним. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Серед свідків по справі і екс-очільниця оздоровниці.переконана, що, за час, коли установою управляє Оксана Бугайчук, "Пролісок" став працювати менш продуктивно.Валентина Касарда очолювала оздоровницю майже двадцять років, але у вересні 2018-го Волиньрада відправила її на пенсію.Нова керівниця “Проліска” на суд не з’явилася. Наступне ж засідання призначили на 5 липня.

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