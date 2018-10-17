Рішення про призначення нового керівника санаторію «Пролісок» оскаржили в суді. ВІДЕО
Сьогодні, 17:02
Новий суд у справі “Проліска”. У Ківерцівському суді оскаржили рішення комісії, яка обрала нову очільницю санаторію Оксану Бугайчук.
Позов на Волинську обласну раду подала голова Грем’яченської сільської ради Наталія Мельник. Вона теж була претенденткою на цю посаду і вважає конкурс – нечесним. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Серед свідків по справі і екс-очільниця оздоровниці. Валентина Касарда переконана, що, за час, коли установою управляє Оксана Бугайчук, "Пролісок" став працювати менш продуктивно.
Валентина Касарда очолювала оздоровницю майже двадцять років, але у вересні 2018-го Волиньрада відправила її на пенсію.
Нова керівниця “Проліска” на суд не з’явилася. Наступне ж засідання призначили на 5 липня.
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Позов на Волинську обласну раду подала голова Грем’яченської сільської ради Наталія Мельник. Вона теж була претенденткою на цю посаду і вважає конкурс – нечесним. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Серед свідків по справі і екс-очільниця оздоровниці. Валентина Касарда переконана, що, за час, коли установою управляє Оксана Бугайчук, "Пролісок" став працювати менш продуктивно.
Валентина Касарда очолювала оздоровницю майже двадцять років, але у вересні 2018-го Волиньрада відправила її на пенсію.
Нова керівниця “Проліска” на суд не з’явилася. Наступне ж засідання призначили на 5 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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