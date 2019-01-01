Повідомили про замінування медичного центру, заправки і «Варшавки»

У Луцьку триває хвиля повідомлень про замінування.Так, повідомили про наявність вибухівки у медичному центрі «Platinum Medical», що на проспекті Перемоги, 5, Варшавського ринку та однієї з автозаправних станцій.Нагадаємо, вранці було повідомлення про замінування залізничного вокзалу міста. Станом на 11:55 його вже перевірили, вибухівки там не знайшли.Відомо, що перевірили також і медичний центр «Platinum Medical». Інформація про його замінування теж виявилася фейковою.