Повідомили про замінування медичного центру, заправки і «Варшавки»
Сьогодні, 12:02
У Луцьку триває хвиля повідомлень про замінування.
Так, повідомили про наявність вибухівки у медичному центрі «Platinum Medical», що на проспекті Перемоги, 5, Варшавського ринку та однієї з автозаправних станцій.
Нагадаємо, вранці було повідомлення про замінування залізничного вокзалу міста. Станом на 11:55 його вже перевірили, вибухівки там не знайшли.
Відомо, що перевірили також і медичний центр «Platinum Medical». Інформація про його замінування теж виявилася фейковою.
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Так, повідомили про наявність вибухівки у медичному центрі «Platinum Medical», що на проспекті Перемоги, 5, Варшавського ринку та однієї з автозаправних станцій.
Нагадаємо, вранці було повідомлення про замінування залізничного вокзалу міста. Станом на 11:55 його вже перевірили, вибухівки там не знайшли.
Відомо, що перевірили також і медичний центр «Platinum Medical». Інформація про його замінування теж виявилася фейковою.
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