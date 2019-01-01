Будинок з химерами, дитсадок, церкви: у Луцьку – нові повідомлення про замінування
Сьогодні, 11:41
У Луцьку після 11 години 10 червня надійшло нове повідомлення про замінування. Серед об’єктів, у яких нібито є вибухівка, – будинок скульптора Миколи Голованя, дитсадок №10, котельня на вулиці Володимирській тощо.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Відомо, що «замінували» також церкву Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Львівській, одну з церков на вулиці Володимирській, декілька житлових будинків, дитсадок «Джерельце» на вулиці Кравчука тощо. Загалом у новому повідомленні – 10 об’єктів.
Наразі правоохоронці перекрили усі вказані об’єкти, їх перевіряють необхідні інстанції, людей евакуйовують.
Зауважимо, повідомленнями про замінування Луцьк тероризують вже другий тиждень.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Відомо, що «замінували» також церкву Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Львівській, одну з церков на вулиці Володимирській, декілька житлових будинків, дитсадок «Джерельце» на вулиці Кравчука тощо. Загалом у новому повідомленні – 10 об’єктів.
Наразі правоохоронці перекрили усі вказані об’єкти, їх перевіряють необхідні інстанції, людей евакуйовують.
Зауважимо, повідомленнями про замінування Луцьк тероризують вже другий тиждень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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