Будинок з химерами, дитсадок, церкви: у Луцьку – нові повідомлення про замінування

У Луцьку після 11 години 10 червня надійшло нове повідомлення про замінування. Серед об’єктів, у яких нібито є вибухівка, – будинок скульптора, дитсадок №10, котельня на вулиці Володимирській тощо.Про цестало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Відомо, що «замінували» також церкву Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Львівській, одну з церков на вулиці Володимирській, декілька житлових будинків, дитсадок «Джерельце» на вулиці Кравчука тощо. Загалом у новому повідомленні – 10 об’єктів.Наразі правоохоронці перекрили усі вказані об’єкти, їх перевіряють необхідні інстанції, людей евакуйовують.Зауважимо, повідомленнями про замінування Луцьк тероризують вже другий тиждень.