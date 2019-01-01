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Будинок з химерами, дитсадок, церкви: у Луцьку – нові повідомлення про замінування

Будинок з химерами, дитсадок, церкви: у Луцьку – нові повідомлення про замінування
У Луцьку після 11 години 10 червня надійшло нове повідомлення про замінування. Серед об’єктів, у яких нібито є вибухівка, – будинок скульптора Миколи Голованя, дитсадок №10, котельня на вулиці Володимирській тощо.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Відомо, що «замінували» також церкву Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Львівській, одну з церков на вулиці Володимирській, декілька житлових будинків, дитсадок «Джерельце» на вулиці Кравчука тощо. Загалом у новому повідомленні – 10 об’єктів.

Наразі правоохоронці перекрили усі вказані об’єкти, їх перевіряють необхідні інстанції, людей евакуйовують.

Зауважимо, повідомленнями про замінування Луцьк тероризують вже другий тиждень.

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Теги: замінування, Луцьк
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