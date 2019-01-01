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Лучанка, яка постраждала у моторошній ДТП на Рівненщині, – у комі: просять допомогти

Лучанка, яка постраждала у моторошній ДТП на Рівненщині, – у комі: просять допомогти
Просять допомогти коштами 17-річній Шевчук Анастасії, яка постраждала у аварії поблизу села Ставок Рівненської області.

Нагадаємо, на Рівненщині сталась жахлива аварія: легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом. Внаслідок аварії молодий водій загинув на місці, троє пасажирів постраждали.

Раніше Інформаційне агентство ВолиньPost публікувало інформацію про збір коштів на поховання 22-річного Андрія Жичковського, водія легковика.

Внаслідок аварії у Анастасії – відкрита черепно-мозкова травма. Дівчина лежить у комі.

Друзі організували збір коштів для лікування дівчини.

Картка для допомоги:

4149 4393 9085 9654 (Козак Володимир, друг).

Лучанка, яка постраждала у моторошній ДТП на Рівненщині, – у комі: просять допомогти

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Теги: ДТП, аварія, кома, збір коштів
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Коментарі 1
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Чому другу кошти а не батькам,перевіряйте інфу в Києві так частенько на"+о
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