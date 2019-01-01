Лучанка, яка постраждала у моторошній ДТП на Рівненщині, – у комі: просять допомогти
Сьогодні, 12:10
Просять допомогти коштами 17-річній Шевчук Анастасії, яка постраждала у аварії поблизу села Ставок Рівненської області.
Нагадаємо, на Рівненщині сталась жахлива аварія: легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом. Внаслідок аварії молодий водій загинув на місці, троє пасажирів постраждали.
Раніше Інформаційне агентство ВолиньPost публікувало інформацію про збір коштів на поховання 22-річного Андрія Жичковського, водія легковика.
Внаслідок аварії у Анастасії – відкрита черепно-мозкова травма. Дівчина лежить у комі.
Друзі організували збір коштів для лікування дівчини.
Картка для допомоги:
4149 4393 9085 9654 (Козак Володимир, друг).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, на Рівненщині сталась жахлива аварія: легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом. Внаслідок аварії молодий водій загинув на місці, троє пасажирів постраждали.
Раніше Інформаційне агентство ВолиньPost публікувало інформацію про збір коштів на поховання 22-річного Андрія Жичковського, водія легковика.
Внаслідок аварії у Анастасії – відкрита черепно-мозкова травма. Дівчина лежить у комі.
Друзі організували збір коштів для лікування дівчини.
Картка для допомоги:
4149 4393 9085 9654 (Козак Володимир, друг).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Чому другу кошти а не батькам,перевіряйте інфу в Києві так частенько на"+о
Останні новини
Важливо, щоб твоє бачення могли почути лучани, – Тарас Шкітер про журналістику. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
Лучанка, яка постраждала у моторошній ДТП на Рівненщині, – у комі: просять допомогти
Сьогодні, 12:10
В озері втопився молодий волинянин
Сьогодні, 12:02
У Луцьку скоро відкриють нову пивну ресторацію
Сьогодні, 12:00