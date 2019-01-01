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У Луцьку відкрилася нова кав’ярня, де можна «скуштувати шматочок любові»

У Луцьку відкрилася нова кав’ярня, де можна «скуштувати шматочок любові»
У Луцьку на вулиці Ковельській, 9 відкрилася нова кав’ярня «Coffee lovers».

«Ми взяли дуже хорошу каву – 100% арабіку – і хочемо, щоби люди відчули її смак», - розповідає про назву закладу його власниця Аліна.

Ціни у «Coffee lovers» доступні: еспресо вартує 14 гривень, американо – 18 гривень, капучино – 22 гривні, лате – 26 гривень, фрапе – 22 гривні, глясе – 30 гривень, ванільний раф – 26.

До кави відвідувачам пропонують спробувати смаколики власного виробництва. Наприклад, 100 грамів торта «Пташине молоко» обійдуться у 31 гривню, «Шварцвальд» – 37 гривень, мусового тістечка з малиною – 40 гривень.

«У нас працює кондитер вищого класу. На сьогодні ми робимо десерти, куштуємо, щось змінюємо, намагаємося зрозуміти, що людям більше подобається», - відзначила власниця кав’ярні. І додала, що у «Coffee lovers» навіть є свій лозунг: «Зайди і скуштуй шматочок любові».

Двері кав’ярні відчинені для відвідувачів щодня з 8:00 до 22:00.
У Луцьку відкрилася нова кав’ярня, де можна «скуштувати шматочок любові»
У Луцьку відкрилася нова кав’ярня, де можна «скуштувати шматочок любові»
У Луцьку відкрилася нова кав’ярня, де можна «скуштувати шматочок любові»
У Луцьку відкрилася нова кав’ярня, де можна «скуштувати шматочок любові»
У Луцьку відкрилася нова кав’ярня, де можна «скуштувати шматочок любові»

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Теги: заклади, кав'ярня, Луцьк
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Настільки жахливо вибрана локація, що через місяць очікую закриття.
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