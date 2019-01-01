Колишній головний лісничий Волині очолив лісову галузь Івано-Франківщини

Віктор Сахнюк став очільником лісової галузі на Івано-Франківщині.



Представлення нового керівника у Івано-Франківську відбулося сьогодні, 10 червня.



Відомо, що попередній головний лісівник області Руслан Осташук написав заяву на звільнення з посади ще в середині травня цього року. Натомість Віктор Сахнюк нетривалий час перед цією посадою очолював чернівецьке лісове управління.



Як повідомляє місцеве видання



В. о. голови Держлісагентства Володимир Бондар, який представляв нового керівника, зачитав наказ про переведення Сахнюка з чернівецького обласного управління до івано-франківського. «Віктор Анатолійович – людина молода, але професійна, вимоглива. Добре знає свою справу. Ви відчуєте, як легко і добре з ним працювати», – сказав Бондар.







Сахнюк подякував за високу довіру і пообіцяв, «разом з лісівниками області забезпечити добрий розвиток лісового господарства».



Довідка:



Сахнюк Віктор Анатолійович. Народився в с. Підгаття Маневицького р-ну. Випускник Шацького лісного технікуму (нині лісовий коледж ім. Валенитина Сулька). У Національному лісотехнічному університеті України здобув кваліфікацію спеціаліста у двох напрямках: «Лісове господарство» та «Менеджмент організацій з адміністрування».



Все свідоме життя пропрацював у лісовій галузі Волині, пройшовши всі кар’єрні щаблі.



У 2002 році працював на посаді майстра лісу Чарторийського лісництва ДП «Маневицьке ЛГ», свого часу був пожежним сторожем, кочегаром цього лісництва. У грудні 2002-го Віктор Сахнюк став працювати на посаді помічника лісничого Соф’янівського лісництва Маневицького лісгоспу, а вже згодом – лісничим спочатку Чарторийського, а тоді Вовчецького лісництва (теж ДП «Маневицьке ЛГ»).



У 2011 році був призначений головним лісничим Маневицького лісгоспу, тоді – директором державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство».



Із 12 липня 2016 року обіймав посаду першого заступника начальника

управління – за результатами конкурсного відбору.



Працював на посаді начальника управління лісового та мисливського господарства у Чернівецькій області, відтепер - у Івано-Франківській.



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