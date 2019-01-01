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Колишній головний лісничий Волині очолив лісову галузь Івано-Франківщини

Колишній головний лісничий Волині очолив лісову галузь Івано-Франківщини
Колишній перший заступник начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, екс-головний лісничий області Віктор Сахнюк став очільником лісової галузі на Івано-Франківщині.

Представлення нового керівника у Івано-Франківську відбулося сьогодні, 10 червня.

Відомо, що попередній головний лісівник області Руслан Осташук написав заяву на звільнення з посади ще в середині травня цього року. Натомість Віктор Сахнюк нетривалий час перед цією посадою очолював чернівецьке лісове управління.

Як повідомляє місцеве видання «Курс», на представлення нового керівника управління зібралися начальники районних лісгоспів і активісти, які підтримували Осташука.

В. о. голови Держлісагентства Володимир Бондар, який представляв нового керівника, зачитав наказ про переведення Сахнюка з чернівецького обласного управління до івано-франківського. «Віктор Анатолійович – людина молода, але професійна, вимоглива. Добре знає свою справу. Ви відчуєте, як легко і добре з ним працювати», – сказав Бондар.

Колишній головний лісничий Волині очолив лісову галузь Івано-Франківщини


Сахнюк подякував за високу довіру і пообіцяв, «разом з лісівниками області забезпечити добрий розвиток лісового господарства».

Довідка:

Сахнюк Віктор Анатолійович. Народився в с. Підгаття Маневицького р-ну. Випускник Шацького лісного технікуму (нині лісовий коледж ім. Валенитина Сулька). У Національному лісотехнічному університеті України здобув кваліфікацію спеціаліста у двох напрямках: «Лісове господарство» та «Менеджмент організацій з адміністрування».

Все свідоме життя пропрацював у лісовій галузі Волині, пройшовши всі кар’єрні щаблі.

У 2002 році працював на посаді майстра лісу Чарторийського лісництва ДП «Маневицьке ЛГ», свого часу був пожежним сторожем, кочегаром цього лісництва. У грудні 2002-го Віктор Сахнюк став працювати на посаді помічника лісничого Соф’янівського лісництва Маневицького лісгоспу, а вже згодом – лісничим спочатку Чарторийського, а тоді Вовчецького лісництва (теж ДП «Маневицьке ЛГ»).

У 2011 році був призначений головним лісничим Маневицького лісгоспу, тоді – директором державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство».

Із 12 липня 2016 року обіймав посаду першого заступника начальника
управління – за результатами конкурсного відбору.

Працював на посаді начальника управління лісового та мисливського господарства у Чернівецькій області, відтепер - у Івано-Франківській.

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Теги: Віктор Сахнюк, ліс, Волинь, Івано-Франківськ
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