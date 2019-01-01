У Луцьку – нове повідомлення про замінування шкіл і садочків
Сьогодні, 17:02
У Луцьку після 16 години 10 червня отримали повідомлення про замінування великої кількості навчальних закладів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Так, у новому повідомленні йдеться про те, що вибухівка нібито є у школах №3, 24, 26 та інших, а також усіх дитсадках міста.
Наразі правоохоронці перекрили об’єкти, їх перевіряють необхідні інстанції, людей евакуйовують.
Зауважимо, повідомленнями про замінування Луцьк тероризують вже другий тиждень.
Лише сьогодні, 10 червня, було вже три хвилі повідомлень про замінування. Серед об’єктів – будинок скульптора Миколи Голованя, дитсадок №10, котельня на вулиці Володимирській, церква Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Львівській, одна з церков на вулиці Володимирській, декілька житлових будинків, дитсадок «Джерельце» на вулиці Кравчука тощо.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Так, у новому повідомленні йдеться про те, що вибухівка нібито є у школах №3, 24, 26 та інших, а також усіх дитсадках міста.
Наразі правоохоронці перекрили об’єкти, їх перевіряють необхідні інстанції, людей евакуйовують.
Зауважимо, повідомленнями про замінування Луцьк тероризують вже другий тиждень.
Лише сьогодні, 10 червня, було вже три хвилі повідомлень про замінування. Серед об’єктів – будинок скульптора Миколи Голованя, дитсадок №10, котельня на вулиці Володимирській, церква Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Львівській, одна з церков на вулиці Володимирській, декілька житлових будинків, дитсадок «Джерельце» на вулиці Кравчука тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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