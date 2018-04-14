«В мене рак і це найпрекрасніше, що могло зі мною статися», – онкохвора волинянка
Сьогодні, 01:26
Онкохвора Інна Тимофєєва з Ковеля розповіла, як змінилося її життя після того, як лікарі поставили їй діагноз - онко.
Про своє бачення хвороби жінка написала на своїй сторінці у facebook.
“В мене рак і це найпрекрасніше, що могло статися зі мною. Тільки не треба думати, що хімія виїла увесь мій розум. В мене є докази:
- однієї миті я стала відчувати світ та людей ясніше та добріше;
- усі проблеми стали дріб’язковими та смішними;
- приємно в свої 43 усвідомити, що створила активи, які і без мене будуть генерувати дохід, який сім’я відчуватиме – як мама поряд і мама працює;
- в роботі тепер мене не зупинити – в мене просто на нову ідею може не бути часу;
- в мене найкраща сім’я – я це знала, але не відчувала;
- так безвідповідально відноситись до свого здоров’я вже не буду – від виявлення проблеми до операції пройшло 4 місяці – бо в мене клієнти і угоди;
- я хотіла схуднути – тепер моя вага ще менша, ніж я мріяла;
- я мріяла кинути пити – тепер бокал вина і то, щоб не привертати увагу;
З мінусів – я можу померти, але це треба ще мене зловити і добити.
Для чого я це написала?
Якщо хоч одній людині я допомогла усвідомити усю нікчемність її проблем (непомита тарілка чоловіком, шеф-самодур, грошей немає), то буду рада.
В 43 я тепер знаю, що життя може бути коротким – і в мене є час усе виправити”, - написала жінка.
У коментарях під цим дописом багато людей запропонували свою допомогу. Інна Тимофєєва подякувала усім за підтримку та порадила перерахувати кошти не їй, а на допомогу онкохворим діткам.
"Дякую УСІМ за теплі слова підтримки.
Фінансової допомоги не треба, але дякую, що запропонували.
Якщо у вас є бажання і змога то краще відправити ці кошти на фонд Таблеточки.
Там багато діток онкохворих чекають на допомогу.
Я вас усіх люблю і відчуваю, що це взаємно)", - написала жінка.
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Про своє бачення хвороби жінка написала на своїй сторінці у facebook.
“В мене рак і це найпрекрасніше, що могло статися зі мною. Тільки не треба думати, що хімія виїла увесь мій розум. В мене є докази:
- однієї миті я стала відчувати світ та людей ясніше та добріше;
- усі проблеми стали дріб’язковими та смішними;
- приємно в свої 43 усвідомити, що створила активи, які і без мене будуть генерувати дохід, який сім’я відчуватиме – як мама поряд і мама працює;
- в роботі тепер мене не зупинити – в мене просто на нову ідею може не бути часу;
- в мене найкраща сім’я – я це знала, але не відчувала;
- так безвідповідально відноситись до свого здоров’я вже не буду – від виявлення проблеми до операції пройшло 4 місяці – бо в мене клієнти і угоди;
- я хотіла схуднути – тепер моя вага ще менша, ніж я мріяла;
- я мріяла кинути пити – тепер бокал вина і то, щоб не привертати увагу;
З мінусів – я можу померти, але це треба ще мене зловити і добити.
Для чого я це написала?
Якщо хоч одній людині я допомогла усвідомити усю нікчемність її проблем (непомита тарілка чоловіком, шеф-самодур, грошей немає), то буду рада.
В 43 я тепер знаю, що життя може бути коротким – і в мене є час усе виправити”, - написала жінка.
У коментарях під цим дописом багато людей запропонували свою допомогу. Інна Тимофєєва подякувала усім за підтримку та порадила перерахувати кошти не їй, а на допомогу онкохворим діткам.
"Дякую УСІМ за теплі слова підтримки.
Фінансової допомоги не треба, але дякую, що запропонували.
Якщо у вас є бажання і змога то краще відправити ці кошти на фонд Таблеточки.
Там багато діток онкохворих чекають на допомогу.
Я вас усіх люблю і відчуваю, що це взаємно)", - написала жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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