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У Луцьку повідомили вже про замінування 150 об’єктів

У Луцьку повідомили вже про замінування 150 об’єктів
У Луцьку від 31 травня дотепер надходили повідомлення про замінування, в яких інформували про нібито наявність вибухівки. Загальна кількість «замінованих» об’єктів сягнула вже 150.

Про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що лише, для прикладу, за 3 червня повідомили про замінування 52 обєктів. Учора ж повідомляли, з-поміж іншого, про замінування усіх дитсадків та шкіл міста.

Юрій Кирилюк розповів, що такі повідомлення – це елемент гібридної війни, яку веде Росія проти нашої країни. На щастя, жодне з повідомлень поки не підтвердилося.

Посадовець закликав містян не панікувати й зберігати спокій і пильність.

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Теги: замінування, Луцьк, поліція
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