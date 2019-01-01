У Луцьку повідомили вже про замінування 150 об’єктів

У Луцьку від 31 травня дотепер надходили повідомлення про замінування, в яких інформували про нібито наявність вибухівки. Загальна кількість «замінованих» об’єктів сягнула вже 150.Про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населеннярозповів, що лише, для прикладу, за 3 червня повідомили про замінування 52 обєктів. Учора ж повідомляли, з-поміж іншого, про замінування усіх дитсадків та шкіл міста.Юрій Кирилюк розповів, що такі повідомлення – це елемент гібридної війни, яку веде Росія проти нашої країни. На щастя, жодне з повідомлень поки не підтвердилося.Посадовець закликав містян не панікувати й зберігати спокій і пильність.