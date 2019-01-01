Облаштування набережної біля Світязю: останні штрихи перед стартом сезону. ФОТО

Офіційне відкриття курортно-відпочинкового сезону у селі Світязь запланували на 15 червня.До цієї дати місцева влада обіцяла закінчити ремонтні роботи на набережній, встановити сезонні конструкції для кафе, запустити в роботу усю туристично-розважальну сферу і завершити роботи із каналізування села. У рамках проекту «Покращення екологічної ситуація у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь» передбачили проведення 150-ти км каналізації.Окрім цього, власники і орендарі прибережних територій поблизу Набережної мали облаштувати відпочинкові зони і зробити це все в одному стилі.Не дивлячись на незакінчене облаштування інфраструктури курортної території, відпочивальники вже за довго до початку сезону почали «штурмувати» прибережну зону найбільшого озера Волині і бронювати місця для відпочинку. Власники будиночків кажуть, що на наступні вихідні – аншлаг, люди вже давно почали телефонувати і замовляти собі кращі місця. Тому, якщо плануєте їхати відпочивати на Світязь, потрібно заздалегідь подбати про те, де б зупинитися.Саме зараз світязькі підприємці активно готуються приймати туристів і створюють комфортні і якісні умови європейського рівня.Газон на прибережній зоні набережної уже зазеленів, а дерев’яні доріжки, лавочки, магазинчики та конструкції для кафе – встановили. Усі вони будуть однакові: кольору слонової кістки, але пропонуватимуть різний асортимент та послуги. Ціни обіцяють помірні.Окрім цього, за кошти місцевих бюджетів виготовляють проекти ринку та торгових магазинів, які хочуть встановити поблизу озера, щоби упорядкувати стихійну торгівлю. Концепцію такого проекту найближчим часом винесуть на затвердження селищної ради.Поки місцева влада спільно із підприємцями думають, як встигнути закінчити усе, що запланували зробити, до 15 червня, люди насолоджуються сонячними днями, теплою водичкою озера Світязь і мальовничою природою Шацького національного природного парку. Але варто зауважити, що рятувальники поки не працюють на своїх постах, тому потрібно бути обачними і не розраховувати на підтримку професіоналів у воді.Важливо, що на Світязі не так багато комах, які можуть зіпсувати відпочинок. Кажуть, що відсутність комарів пов'язана із вітром біля водойми.