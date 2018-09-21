На Волині будують 15 амбулаторій за державні кошти

За кошти субвенції з державного бюджету на Волині будують 15 амбулаторій.Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА.В області продовжують будівництво 15-ти амбулаторій ЗПСМ за кошти субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Нині будівельні роботи тривають на 9-ти об’єктах, ще на 6 – готують документи для проведення тендерних процедур.Зокрема, амбулаторії за державні кошти вже зводять у: с.Бірки Любешівського району, Вишнівській ОТГ Любомльського району, с. Дубечне Старовижівського району, с.Затурці Локачинського району, с. Піща Шацького району, с. Піщане Камінь-Каширського району, с. Прилуцьке Ківерцівського району, с. Прилісне та Троянівка Маневицького району.А після проведення тендерних процедур до будівництва приступлять ще у с. Жидичин Ківерцівського району, с. Річиця Ратнівського району, с. Седлище Любешівського району, с. Уховецьк та с. Тойкут Ковельського району, с. Павлівка Іваничівського району.Нагадаємо, на це для Волинської області з держбюджету спрямували 189 млн грн (постанова КМУ від 6 грудня 2017 року №983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості»): 2018 рік – 37,9 млн грн, залишок 2017 року – 151,5 млн грн.Так, уже погодили 15 проєктів будівництва та купівлю 15-ти автомобілів.До слова, проекти, що реалізуються за рахунок субвенції, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні не менше ніж 10 відсотків їх вартості, за винятком проектів, які передбачають здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості. Тобто, автомобілі, які вже передали у користування, закупили повністю за державні кошти.Щодо ходу будівельних робіт, то на 4 об’єктах (Дубечненська, Прилісненська, Троянівська та Вишнівська амбулаторії) вже зведені зовнішні конструкції, а в Дубечному та Прилісному збудовано покрівлю приміщень.Окрім того, за рахунок субпроекту Світового банку, загальною вартістю $20 млн, здійснюється реконструкція 33-х амбулаторій. І хоч проект розпочато ще у 2015 році, лише у 2018 вдалося зрушити реальну реалізацію будівельного компоненту.