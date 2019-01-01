Лучанка, яка постраждала у моторошній аварії на Рівненщині, вийшла з коми

17-річна, яка потрапила у ДТП на Рівненщині, вийшла з коми.Про цеповідомив друг АнастасіїНагадаємо, на Рівненщині сталась жахлива аварія:. Внаслідок аварії молодий водій загинув на місці, троє пасажирів постраждали. Після аваріїВін зазначив, що зараз він із сім'єю Анастасії знаходяться у медзакладі.«Говорили безпосередньо з лікарем, який її лікує. З його слів відомо, що стан тяжкий стабільний, вийшла з коми, сказала декілька слів», – повідомив чоловік.Також Володимир зауважив, що якщо стан надалі буде стабілізуватися, мова йде про переведення до лікарні у Луцьку.«Завтра опівдні ми передзвонимо лікарю і він надасть реквізити на переведення коштів для проведення обстежень. За всі кошти, які ми отримали (від благодійників та небайдужих, – ред.) документально відзвітуємось в Instagram-акаунті (який ми створимо).«Лікар сказав, якщо все буде добре, то надалі буде потрібна високовартісна реабілітація та послуги пластичного хірурга», – резюмував Володимир.Картки для переведення коштів на лікування та реабілітацію:(друг)(сестра).