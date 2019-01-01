Лучанка, яка постраждала у моторошній аварії на Рівненщині, вийшла з коми
Сьогодні, 16:11
17-річна Анастасія Шевчук, яка потрапила у ДТП на Рівненщині, вийшла з коми.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив друг Анастасії Володимир.
Нагадаємо, на Рівненщині сталась жахлива аварія: легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом. Внаслідок аварії молодий водій загинув на місці, троє пасажирів постраждали. Після аварії Анастасію госпіталізували до реанімації Рівненської міської клінічної лікарні.
Він зазначив, що зараз він із сім'єю Анастасії знаходяться у медзакладі.
«Говорили безпосередньо з лікарем, який її лікує. З його слів відомо, що стан тяжкий стабільний, вийшла з коми, сказала декілька слів», – повідомив чоловік.
Також Володимир зауважив, що якщо стан надалі буде стабілізуватися, мова йде про переведення до лікарні у Луцьку.
«Завтра опівдні ми передзвонимо лікарю і він надасть реквізити на переведення коштів для проведення обстежень. За всі кошти, які ми отримали (від благодійників та небайдужих, – ред.) документально відзвітуємось в Instagram-акаунті (який ми створимо).
«Лікар сказав, якщо все буде добре, то надалі буде потрібна високовартісна реабілітація та послуги пластичного хірурга», – резюмував Володимир.
Картки для переведення коштів на лікування та реабілітацію:
4149 4393 9085 9654 Козак Володимир (друг)
5168 7422 1353 9889 Воробей Ірина Олександрівна (сестра).
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив друг Анастасії Володимир.
Нагадаємо, на Рівненщині сталась жахлива аварія: легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом. Внаслідок аварії молодий водій загинув на місці, троє пасажирів постраждали. Після аварії Анастасію госпіталізували до реанімації Рівненської міської клінічної лікарні.
Він зазначив, що зараз він із сім'єю Анастасії знаходяться у медзакладі.
«Говорили безпосередньо з лікарем, який її лікує. З його слів відомо, що стан тяжкий стабільний, вийшла з коми, сказала декілька слів», – повідомив чоловік.
Також Володимир зауважив, що якщо стан надалі буде стабілізуватися, мова йде про переведення до лікарні у Луцьку.
«Завтра опівдні ми передзвонимо лікарю і він надасть реквізити на переведення коштів для проведення обстежень. За всі кошти, які ми отримали (від благодійників та небайдужих, – ред.) документально відзвітуємось в Instagram-акаунті (який ми створимо).
«Лікар сказав, якщо все буде добре, то надалі буде потрібна високовартісна реабілітація та послуги пластичного хірурга», – резюмував Володимир.
Картки для переведення коштів на лікування та реабілітацію:
4149 4393 9085 9654 Козак Володимир (друг)
5168 7422 1353 9889 Воробей Ірина Олександрівна (сестра).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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