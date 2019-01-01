За смертельну аварію під Луцьком батьку «бурштинового» прокурора призначили реальний термін

Володимиру Боровику. 30 січня 2017 року в селі Княгининок Луцького району він на автомобілі



У вівторок, 11 червня, справу Володимира Боровика розглядала колегія суддів Волинського апеляційного суду. Під час засідання Боровик говорив, що не вживав алкоголю в день аварії, - йдеться в сюжеті



“Випив енергетика, експертиза цього всього не показала, показів експертизи немає на сьогоднішній день. Я визнаю свою вину, я ні від чого не відмовляюся, більше такого не буде”.



31 січня, після того, як Володимир Боровик насмерть збив жінку в Княгининку, він втік з місця аварії. Його поліцейські затримали за 4 кілометри звідти.



Привезли на обстеження на стан алкогольного сп’яніння до обласного наркодиспансеру. Свою вину чоловік тоді не визнавав.



“Я не знаю, що вони розказують, що якась трагедія сталася, що хтось когось збив. Якщо мене хтось збив — то мене б забрали відразу, але мене ніхто не забрав. - Можливо, ви втікли з місця ДТП? - Я що схожий на вбивцю, чи я втікаю кудись? - Скажіть, будь ласка, алкоголь сьогодні вживали, чи ні? - Так, вживав.”



Луцький міськрайонний суд визнав Володимира Боровика винними і засудив його до 5 років позбавлення волі з 3-річним іспитовим терміном.



Апеляційний суд області рішення першої інстанції не змінив. Верховний Суд повернув справу. Прокурор Ігор Демчишин каже, що наполягає на 7-річному позбавленні волі винуватця смертельної аварії.



Судді вислухали аргументи сторін і ухвалили рішення.



“Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 липня 2017 року щодо Боровика Володимира Васильовича в частині призначеного покарання — скасувати. Ухвалити новий вирок, яким Боровику Володимиру Васильовичу за ч. 2 ст. 286 ККУ призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців та з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки”, - зачитав суддя Волинського апеляційного суду Віталій Денісов.



Адвокат Боровика, Володимир Гнатущенко, розповів, що буде оскаржувати в касаційній інстанції рішення про позбавлення волі його підзахисного.



Нагадаємо, що Володимир Боровик – волинський бізнесмен, який займається вантажними перевезеннями, лісозаготівлею, лісопереробкою та продажем деревини. Його син Андрій Боровик відомий на всю Україну. У 2014-ому його призначили заступником прокурора Рівненської області. А в липні 2016 року затримали за організацію організованого злочинного угрупування спрямованого на незаконний видобуток бурштину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський апеляційний суд виніс новий вирок. 30 січня 2017 року в селі Княгининок Луцького району він на автомобілі насмерть збив 35-річну жінку , яка йшла узбіччям дороги разом із малолітнім сином.У вівторок, 11 червня, справу Володимира Боровика розглядала колегія суддів Волинського апеляційного суду. Під час засідання Боровик говорив, що не вживав алкоголю в день аварії, - йдеться в сюжеті Суспільного “Випив енергетика, експертиза цього всього не показала, показів експертизи немає на сьогоднішній день. Я визнаю свою вину, я ні від чого не відмовляюся, більше такого не буде”.31 січня, після того, як Володимир Боровик насмерть збив жінку в Княгининку, він втік з місця аварії. Його поліцейські затримали за 4 кілометри звідти.Привезли на обстеження на стан алкогольного сп’яніння до обласного наркодиспансеру. Свою вину чоловік тоді не визнавав.“Я не знаю, що вони розказують, що якась трагедія сталася, що хтось когось збив. Якщо мене хтось збив — то мене б забрали відразу, але мене ніхто не забрав. - Можливо, ви втікли з місця ДТП? - Я що схожий на вбивцю, чи я втікаю кудись? - Скажіть, будь ласка, алкоголь сьогодні вживали, чи ні? - Так, вживав.”Луцький міськрайонний суд визнав Володимира Боровика винними і засудив його до 5 років позбавлення волі з 3-річним іспитовим терміном.Апеляційний суд області рішення першої інстанції не змінив. Верховний Суд повернув справу. Прокуроркаже, що наполягає на 7-річному позбавленні волі винуватця смертельної аварії.Судді вислухали аргументи сторін і ухвалили рішення.“Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 липня 2017 року щодо Боровика Володимира Васильовича в частині призначеного покарання — скасувати. Ухвалити новий вирок, яким Боровику Володимиру Васильовичу за ч. 2 ст. 286 ККУ призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців та з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки”, - зачитав суддя Волинського апеляційного судуАдвокат Боровика, Володимир Гнатущенко, розповів, що буде оскаржувати в касаційній інстанції рішення про позбавлення волі його підзахисного.Нагадаємо, що Володимир Боровик – волинський бізнесмен, який займається вантажними перевезеннями, лісозаготівлею, лісопереробкою та продажем деревини. Його синвідомий на всю Україну. У 2014-ому його призначили заступником прокурора Рівненської області. А в липні 2016 року затримали за організацію організованого злочинного угрупування спрямованого на незаконний видобуток бурштину.

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