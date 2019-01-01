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Кладовище у селі під Луцьком – переповнене. ВІДЕО

Кладовище у селі під Луцьком – переповнене. ВІДЕО
Могила на могилі. Кладовище у Прилуцькому переповнене. Ховати людей немає де. Вже декілька років цвинтар закритий.

Нині місця вистачить ще на 15-20 могил, – каже Володимир Маць. Ховати родичів у Гаразджі місцеві не хочуть, - повідомляє 12 канал.

Обіцяли, що неподалік з’явиться нове кладовище. Коли – невідомо, адже через незаконно приватизовану ділянку триває судова тяганина.

Відсутність місця – не єдина проблема. Володимир Маць бідкається, що біля цвинтаря постійно хтось викидає сміття. За власні гроші місцеві встановили новий паркан, а вандали його регулярно нищать. Вночі огорожі навколо могил розбирають і, ймовірно, здають їх на металолом, а одного разу викрали навіть хрест. Чоловік переконаний, за трьома гектарами стежити одна людина не може. А сільський голова каже, грошей на охорону немає та й раніше подібних інцидентів не траплялося.


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Теги: Прилуцьке, земля, кладовище
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