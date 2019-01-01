«Спасибі, що не кидали помідорами»: Савченко звернувся до волинян

Ексголова Волинської ОДАподякував волинянам за розуміння та підтримку.Про це йшлося у середу, 12 червня, під час брифінгу.Нагадаємо,. Можливо, у статусі бізнесмена.«Я не знаю, чи волинянам буде тепліше від мого повернення. Я не люблю офіціозів... Кажу волинянам спасибі, що не кидали помідорами, яйцями чи ще чимось. Я не чув якихось поганих слів від волинян щодо роботи, були лише якісь негативні коментарі у соцмережах», – зауважив Савченко.Він наголосив, що на Волині дуже щирі та привітні люди, дещо обережні у спілкуванні, але легко знаходять спільну мову з іншими.«Я не жалкую, що втратив тут частину свого здоров’я. Я пропрацював рік і щось таки після себе залишаю», – додав Олександр Савченко.