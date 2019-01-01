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«Спасибі, що не кидали помідорами»: Савченко звернувся до волинян

«Спасибі, що не кидали помідорами»: Савченко звернувся до волинян
Ексголова Волинської ОДА Олександр Савченко подякував волинянам за розуміння та підтримку.

Про це йшлося у середу, 12 червня, під час брифінгу.

Нагадаємо, Олександр Савченко повідомив, що згодом планує повернутися на Волинь. Можливо, у статусі бізнесмена.

«Я не знаю, чи волинянам буде тепліше від мого повернення. Я не люблю офіціозів... Кажу волинянам спасибі, що не кидали помідорами, яйцями чи ще чимось. Я не чув якихось поганих слів від волинян щодо роботи, були лише якісь негативні коментарі у соцмережах», – зауважив Савченко.

Він наголосив, що на Волині дуже щирі та привітні люди, дещо обережні у спілкуванні, але легко знаходять спільну мову з іншими.

«Я не жалкую, що втратив тут частину свого здоров’я. Я пропрацював рік і щось таки після себе залишаю», – додав Олександр Савченко.

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Теги: Савченко, Волинь
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Коментарі 1
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а чого приїжав?
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