На радість дітям: у місті на Волині – два нові ігрові майданчики. ФОТО

У селі Пісочному та Ковелі відкрили два нові дитячі майданчики.Ігрові майданчики для дітей придбали за кошти субвенції з Державного бюджету, які надійшли в район за поданням народного депутата України. Вартість кожного з таких об'єктів — 89 тисяч гривень. Стараннями благодійного фонду «Патріоти Волині» та місцевих громад відкриття майданчиків перетворили на справжнє свято для дітвори.В Пісочному майданчик встановили біля сільського клубу, поряд зі школою.«Тут завжди багато малечі. Тому ми впевнені, що новий майданчик швидко перетворить це місце на улюблений куточок сімейного відпочинку жителів нашого села», – розповів староста Володимир Кізей.Нові гірки, каруселі та гойдалки тепер є окрасою подвір’я сільського клубу. Від імені батьків за ще одну добру справу народному депутату Степану Івахіву подякувала жителька Пісочного. З нагоди відкриття майданчика дошкільнята та учні місцевої школи підготували цікаву концертну програму. З радісною подією дітей та жителів Пісочного привітала помічник народного депутата Степана ІвахіваЗа сприяння благодійного фонду «Патріоти Волині» в гості до дітей приїхали веселі клоуни з ковельської дитячої студії «Капітошка». Найбільш активні учасники розваг отримали призи та подарунки від благодійників.Справжнім родинним святом стало відкриття нового майданчика і для для жителів мікрорайону військового містечка по вулиці Грищенка у Ковелі (нині це територія Дубівської ОТГ).«Ми всією громадою потрудилися над впорядкуванням території довкола нового майданчика, щоб тут був належний порядок. Бо хочемо бачити наших дітей здоровими, активними та веселими. Тому дуже дякуємо за такий подарунок. Я впевнена, що новий майданчик стане улюбленим місцем відпочинку для всіх дітей нашого мікрорайону», – поділилася думками одна з місцевих активістокНайбільше емоцій та радості малеча отримала від розваг з клоунами дитячої студії «Капітошка». Трирічнаіз сестричкою захоплено переповідали мамі з татом, як цікаво бавилися на майданчику. А згодом усією родиною вони розглядали подарунки від благодійного фонду «Патріоти Волині», які діти виграли під час розважальних ігор та вікторин.«Подивіться на емоції дітей! Це і є головний підсумок сьогоднішнього дня, адже все це організували саме для них», – зауваживА отй сама залюбки приєдналася до розваг дітей разом із племінницею«Для наших діток — це справжнє свято! Бо ми живемо на околиці. Як у нас кажуть: не в місті - і не в селі, забуті усіма. Тому щиро дякуємо за новий майданчик та радісні посмішки на обличчях наших дітей...» – розповіла волинянка.