У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО

Нафанаїл освятив храм.



Про це інформує сайт Волинської єпархії УПЦ.



Після освячення храму священники відслужили першу літургію на новоосвяченному престолі.



Крім того, керуючий Волинською єпархією відзначив настоятеля храму, священника Віктора Обдара, високою церковною нагородою – наперсним хрестом з прикрасами.



Нафанаїл нагородив найактивніших парафіян храму медалями “Волинської ікони Божої Матері” та грамотами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Веснянка Ківерцівського району 11 червня єпископ Волинський і Луцькийосвятив храм.Про це інформує сайт Волинської єпархії УПЦ.Після освячення храму священники відслужили першу літургію на новоосвяченному престолі.Крім того, керуючий Волинською єпархією відзначив настоятеля храму, священника, високою церковною нагородою – наперсним хрестом з прикрасами.Нафанаїл нагородив найактивніших парафіян храму медалями “Волинської ікони Божої Матері” та грамотами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію