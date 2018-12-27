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У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО

У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У селі Веснянка Ківерцівського району 11 червня єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл освятив храм.

Про це інформує сайт Волинської єпархії УПЦ.

Після освячення храму священники відслужили першу літургію на новоосвяченному престолі.

Крім того, керуючий Волинською єпархією відзначив настоятеля храму, священника Віктора Обдара, високою церковною нагородою – наперсним хрестом з прикрасами.

Нафанаїл нагородив найактивніших парафіян храму медалями “Волинської ікони Божої Матері” та грамотами.

У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО
У Ківерцівському районі освятили новий храм Московського патріархату. ФОТО

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Теги: храм, освячення
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