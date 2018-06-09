Полуниця замість польської трускавки: скільки заробляють на ягодах в селі на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
На Волині вирощують полуницю на майже 400 гектарах. З них – більше половини – у селі Хорохорин Луцького району.
Місцеві жителі спочатку їздили на заробітки в Польщу. Там підгледіли технології, закупили посадковий матеріал, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Потужно займатися цією ягодою вже на батьківській землі почали з 2006 року, коли розпаювали наділи.
Полуниця останні роки була дуже прибутковою. Проблеми виникали лише з ціною, яку пропонували перекупники. А ось цього року природа підготувала хорохоринцям неприємний сюрприз.
В цьому році почалося дуже гарно все, дуже гарний цвіт був, гарні кущі, гарні дощі були, була надія на дуже великий врожай. Але буквально тиждень тому пройшла по селу стихія – град. І є люди, в яких вибив до двох до трьох гектарів повністю, – Анатолій Мельничук.
Самі господарі великих наділів говорити на камеру відмовляються. На запитання: чому не об’єднуєтесь в спілку, тобто мати юридичний статус, відповідають, що не хочуть зв’язуватися із державою, бігати з документами. Та й загалом вважають коореративи – радянським пережитком. А саме юридичній особі за умови страхування посівів чи насаджень у разі лиха держава б компенсувала збитки.
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Місцеві жителі спочатку їздили на заробітки в Польщу. Там підгледіли технології, закупили посадковий матеріал, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Потужно займатися цією ягодою вже на батьківській землі почали з 2006 року, коли розпаювали наділи.
Полуниця останні роки була дуже прибутковою. Проблеми виникали лише з ціною, яку пропонували перекупники. А ось цього року природа підготувала хорохоринцям неприємний сюрприз.
В цьому році почалося дуже гарно все, дуже гарний цвіт був, гарні кущі, гарні дощі були, була надія на дуже великий врожай. Але буквально тиждень тому пройшла по селу стихія – град. І є люди, в яких вибив до двох до трьох гектарів повністю, – Анатолій Мельничук.
Самі господарі великих наділів говорити на камеру відмовляються. На запитання: чому не об’єднуєтесь в спілку, тобто мати юридичний статус, відповідають, що не хочуть зв’язуватися із державою, бігати з документами. Та й загалом вважають коореративи – радянським пережитком. А саме юридичній особі за умови страхування посівів чи насаджень у разі лиха держава б компенсувала збитки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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