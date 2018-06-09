Полуниця замість польської трускавки: скільки заробляють на ягодах в селі на Волині. ВІДЕО





Місцеві жителі спочатку їздили на заробітки в Польщу. Там підгледіли технології, закупили посадковий матеріал, - йдеться у сюжеті



Потужно займатися цією ягодою вже на батьківській землі почали з 2006 року, коли розпаювали наділи.



Полуниця останні роки була дуже прибутковою. Проблеми виникали лише з ціною, яку пропонували перекупники. А ось цього року природа підготувала хорохоринцям неприємний сюрприз.



В цьому році почалося дуже гарно все, дуже гарний цвіт був, гарні кущі, гарні дощі були, була надія на дуже великий врожай. Але буквально тиждень тому пройшла по селу стихія – град. І є люди, в яких вибив до двох до трьох гектарів повністю, – Анатолій Мельничук.



Самі господарі великих наділів говорити на камеру відмовляються. На запитання: чому не об’єднуєтесь в спілку, тобто мати юридичний статус, відповідають, що не хочуть зв’язуватися із державою, бігати з документами. Та й загалом вважають коореративи – радянським пережитком. А саме юридичній особі за умови страхування посівів чи насаджень у разі лиха держава б компенсувала збитки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині вирощують полуницю на майже 400 гектарах. З них – більше половини – у селі Хорохорин Луцького району.Місцеві жителі спочатку їздили на заробітки в Польщу. Там підгледіли технології, закупили посадковий матеріал, - йдеться у сюжеті 12 каналу. Потужно займатися цією ягодою вже на батьківській землі почали з 2006 року, коли розпаювали наділи.Полуниця останні роки була дуже прибутковою. Проблеми виникали лише з ціною, яку пропонували перекупники. А ось цього року природа підготувала хорохоринцям неприємний сюрприз.В цьому році почалося дуже гарно все, дуже гарний цвіт був, гарні кущі, гарні дощі були, була надія на дуже великий врожай. Але буквально тиждень тому пройшла по селу стихія – град. І є люди, в яких вибив до двох до трьох гектарів повністю, – Анатолій Мельничук.Самі господарі великих наділів говорити на камеру відмовляються. На запитання: чому не об’єднуєтесь в спілку, тобто мати юридичний статус, відповідають, що не хочуть зв’язуватися із державою, бігати з документами. Та й загалом вважають коореративи – радянським пережитком. А саме юридичній особі за умови страхування посівів чи насаджень у разі лиха держава б компенсувала збитки.

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