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В автовця з Волині із зарплатної картки вкрали 70 тисяч, поки він був на війні

В автовця з Волині із зарплатної картки вкрали 70 тисяч, поки він був на війні
У волинянина Миколи Скалацького, який є учасником бойових дій на Сході України в лавах Збройних сил України, із зарплатної картки вкрали 70 тисяч гривень.

Про це повідомив голова благодійного фонду «Позитивна взаємодія» Віктор Мовчан.

Як розповів автор допису, вся зарплата військовослужбовця нараховувался на картку «Ощадбанку».

У лютому 2019 році, коли захисник Вітчизни безпосередньо перебував на фронті, невідомі заблокували його мобільний номер телефону, згодом відновили на своє ім’я і злочинним шляхом забрали майже всі 70 тисяч гривень зарплати у військового.

У банку ж відповіли, що за результатами перевірки встановили, що операції були здійснені коректно, тож порекомендували звернутися до кіберполіції.

«Тому просимо військове керівництво України, керівництво правоохоронних органів виявити цих злочинців-шахраїв, які викрали зарплату військовослужбовця і притягнути їх до відповідальності», - написав Віктор Мовчан.

«Одумайтеся, будь ласка, керівники державних органів різних ланок і, якщо не можете забезпечити правопорядок і безпеку в середині держави, то віддайте свою зарплатню учаснику бойових дій – Миколі Скалацькому», – резюмував автор допису.



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Теги: атовець, шахраї, гроші, Віктор Мовчан, Волинь
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