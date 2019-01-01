Адмінсправу проти луцького депутата Ткачука закрили через невчасно складений протокол

Євгенія Ткачука.



Про це повідомляє видання "



Кілька місяців тому управління Держпраці у Волинській області склало протоколи на обранця громади через неправильно нараховані зарплати та нелегальних працівників на його підприємстві «Автоцентр плюс» (автосервіс в мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку). Однак, протоколи склали лише на другий день після проведення перевірки, тоді як мали б – протягом доби.



Через таке недопрацювання співробітників управління Держпраці суддя Інна Плахтій постановила закрити справу у зв’язку з відсутністю складу адмінправопорушення.



Нагадаємо, що 22 лютого, саме після складення цих протоколів, Євгенія Ткачука затримали правоохоронці під час спроби дати 1100 доларів хабара співробітнику управління Держпраці, аби зам’яти справу.



Держпраці: неправильно нараховані зарплати, двоє нелегальних працівників



В лютому управління Держпраці у Волинській області провело перевірку на ПП «Автоцентр плюс», яке належить луцькому депутату Євгенію Ткачуку. Інспекцію провели 18 лютого, а 20 лютого на директора склали два протоколи про адмінправопорушення.



Автосервіс «Автоцентр плюс» депутата Євгенія Ткачука. Фото із www.autocenter-plus.com



Загалом інспектори з Держпраці виявили на підприємстві п’ять порушень: одному працівнику зарплати нарахували за менший період, ніж мали б; вчасно не провели індексації зарплати за два місяці 2018 року; в листопаді минулого року за першу половину місяця працівникам на підприємстві заплатили менше, ніж вони фактично відпрацювали; не виплатили зарплату двом співробітникам за три дні до їхньої відпустки і врешті – під час проведення інспекції на робочому місці перебувало двоє працівників без укладення трудового договору.



Нелегальні працівники співробітникам Держпраці засвідчили, що працюють на підприємстві понад півроку, зарплати отримують раз у місяць від бухгалтера готівкою. В січні один отримав близько 3700 гривень, інший – 6000 гривень.



Загалом Держпраці за такі порушення нарахувало підприємству Ткачука майже 964 тисячі гривень штрафу.



Ткачук вину не визнав, суд вказав на порушення з боку Держпраці



Депутат Євгеній Ткачук в судовому засіданні своєї вини не визнав, а з інкримінованими порушеннями категорично не погодився. Посадовець наголосив, що працівники Держпраці мають проводити позапланові інспекційні перевірки з додержанням законів про працю. Вважає, що посадовці допустили грубі процедурні порушення, які призвели до складення незаконного та безпідставного акту, який, на його думку, підлягає скасуванню і закриттю справи. Ці ж твердження підтримав і адвокат депутата Віталій Крючков.



У постанові суддя Інна Плахтій вказує, що відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення такий протокол складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення.



«З наданих до суду протоколів про адміністративні правопорушення №№ВЛ201/399/НП/ПД/АВ/П1, ВЛ201/399/НП/ПД/АВ/П2 слідує, що останні було складено 20 лютого 2019 року, разом з тим, з акту інспекційного відвідування, долученого до протоколу, вбачається, що правопорушення було виявлене 18 лютого 2019 року, при цьому директор підприємства під час проведення перевірки був присутній. Таким чином, протоколи про адміністративні правопорушення головним державним інспектором відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Мосур М.О. було оформлено з порушенням вимог ч.2 ст.254 КУпАП в частині дотримання строків оформлення та порядку його складання», – наголошує суддя в постанові.



Крім того, суддя зауважила, що ПП «Автоцентр плюс» оскаржує рішення Держпраці щодо виявлених правопорушень в адміністративному суді, тож зібрані матеріали не можуть поки що бути допустимими доказами винуватості Євгенія Ткачука.



«Провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо притягнення Ткачука Євгенія Євгеновича до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.ч.1, 3 ст.41 КУпАП, закрити у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення», – підсумувала суддя Інна Плахтій.



Депутат хотів зам'яти справу хабарем



22 лютого, тобто через два дні після того як Держпраці склало протоколи і через чотири дні після інспекції на підприємстві, Євгеній Ткачук у кафе на вулиці Шопена в Луцьку зустрівся з посадовцем управління Держпраці. Депутат







Проти Ткачука відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). В рамках кримінального провадження депутата посадили під домашній арешт, а також арештували його майно. Наприкінці травня волинська поліція повідомила, що завершила розслідування і передала справу до суду. Депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої та із спеціальною конфіскацією. Розгляд справи має розпочатися першого липня.



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Тим часом, як зазначалося вище, фірма Ткачука звернулася до Волинського окружного адміністративного суду, щоб скасувати рішення управління Держпраці й відповідно – накладення майже мільйонного штрафу. Розгляд цієї справи триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд закрив справу про адміністративне правопорушення депутата ЛуцькрадиПро це повідомляє видання " Сила правди ".Кілька місяців тому управління Держпраці у Волинській області склало протоколи на обранця громади через неправильно нараховані зарплати та нелегальних працівників на його підприємстві «Автоцентр плюс» (автосервіс в мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку). Однак, протоколи склали лише на другий день після проведення перевірки, тоді як мали б – протягом доби.Через таке недопрацювання співробітників управління Держпраці суддяпостановила закрити справу у зв’язку з відсутністю складу адмінправопорушення.Нагадаємо, що 22 лютого, саме після складення цих протоколів, Євгенія Ткачука затримали правоохоронці під час спроби дати 1100 доларів хабара співробітнику управління Держпраці, аби зам’яти справу.В лютому управління Держпраці у Волинській області провело перевірку на ПП «Автоцентр плюс», яке належить луцькому депутату Євгенію Ткачуку. Інспекцію провели 18 лютого, а 20 лютого на директора склали два протоколи про адмінправопорушення.Загалом інспектори з Держпраці виявили на підприємстві п’ять порушень: одному працівнику зарплати нарахували за менший період, ніж мали б; вчасно не провели індексації зарплати за два місяці 2018 року; в листопаді минулого року за першу половину місяця працівникам на підприємстві заплатили менше, ніж вони фактично відпрацювали; не виплатили зарплату двом співробітникам за три дні до їхньої відпустки і врешті – під час проведення інспекції на робочому місці перебувало двоє працівників без укладення трудового договору.Нелегальні працівники співробітникам Держпраці засвідчили, що працюють на підприємстві понад півроку, зарплати отримують раз у місяць від бухгалтера готівкою. В січні один отримав близько 3700 гривень, інший – 6000 гривень.Загалом Держпраці за такі порушення нарахувало підприємству Ткачука майже 964 тисячі гривень штрафу.Депутат Євгеній Ткачук в судовому засіданні своєї вини не визнав, а з інкримінованими порушеннями категорично не погодився. Посадовець наголосив, що працівники Держпраці мають проводити позапланові інспекційні перевірки з додержанням законів про працю. Вважає, що посадовці допустили грубі процедурні порушення, які призвели до складення незаконного та безпідставного акту, який, на його думку, підлягає скасуванню і закриттю справи. Ці ж твердження підтримав і адвокат депутатаУ постанові суддя Інна Плахтій вказує, що відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення такий протокол складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення.«З наданих до суду протоколів про адміністративні правопорушення №№ВЛ201/399/НП/ПД/АВ/П1, ВЛ201/399/НП/ПД/АВ/П2 слідує, що останні було складено 20 лютого 2019 року, разом з тим, з акту інспекційного відвідування, долученого до протоколу, вбачається, що правопорушення було виявлене 18 лютого 2019 року, при цьому директор підприємства під час проведення перевірки був присутній. Таким чином, протоколи про адміністративні правопорушення головним державним інспектором відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Мосур М.О. було оформлено з порушенням вимог ч.2 ст.254 КУпАП в частині дотримання строків оформлення та порядку його складання», – наголошує суддя в постанові.Крім того, суддя зауважила, що ПП «Автоцентр плюс» оскаржує рішення Держпраці щодо виявлених правопорушень в адміністративному суді, тож зібрані матеріали не можуть поки що бути допустимими доказами винуватості Євгенія Ткачука.«Провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо притягнення Ткачука Євгенія Євгеновича до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.ч.1, 3 ст.41 КУпАП, закрити у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення», – підсумувала суддя Інна Плахтій.22 лютого, тобто через два дні після того як Держпраці склало протоколи і через чотири дні після інспекції на підприємстві, Євгеній Ткачук у кафе на вулиці Шопена в Луцьку зустрівся з посадовцем управління Держпраці. Депутат запропонував йому тисячу сто доларів США в обмін на вирішення питання щодо ненакладення штрафів на його фірму. Тут його і затримали правоохоронці. Про це повідомляють прес-служби прокуратури та управління Служби безпеки України.Проти Ткачука відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). В рамках кримінального провадження депутата посадили під домашній арешт, а також арештували його майно. Наприкінці травня волинська поліція повідомила, що завершила розслідування і передала справу до суду. Депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої та із спеціальною конфіскацією. Розгляд справи має розпочатися першого липня.Тим часом, як зазначалося вище, фірма Ткачука звернулася до Волинського окружного адміністративного суду, щоб скасувати рішення управління Держпраці й відповідно – накладення майже мільйонного штрафу. Розгляд цієї справи триває.

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